Barcelona zúri, o gól ju obral rozhodca. Pozrite si video

Futbalová Barcelona sa hnevá. Oprávnene. Zverenci Luisa Enriqueho zrejme prišli pre vážnu rozhodcovskú chybu o dôležité víťazstvo. V ligovom zápase na ihrisku Betisu Sevilla prehrával španielsky šampión s domácimi prekvapujúco 0:1. Favorit hral veľmi biedne, predviedol výkon, za ktorý si body nezaslúžil.

Napokon však bol blízko ku všetkým trom. Desať minút pred koncom smerovala lopta do domácej bránky, jednoznačne prekročila celým objemom aj čiaru (takmer o meter), no hvizd od hlavného arbitra neprišiel.

„Nemám k tomu čo povedať. Videl som záznam. Technológia by rozhodcom pomohla, vravím to už dlho. Je jednoznačné, že takúto pomoc veľmi potrebujú,“ hovoril otvorene po záverečnom hvizde Enrique. Náladu mu aspoň čiastočne vylepšil v poslednej minúte Luis Suárez. Najlepší strelec ligy zaznamenal šestnásty presný zásah v sezóne – nebol však víťazný, no iba vyrovnávajúci.

„Rozhodcovia sú taktiež len ľudia. Rovnako, ako my. Ale viete, ťažko sa vyhráva, keď vám nezapočítavajú góly,“ neodpustil si ironickú poznámku brankár Marc-Andre ter Stegen. „Zároveň však musím uznať, že Betis bol lepší. Za víťazstvom kráčal podstatne rezkejšie,“ dodal barcelonský brankár.

Mimochodom, gól Suáreza ochránil Barcelonu pred ukončením 13-zápasovej série bez prehry. S bodom však nemôžu byť na Nou Campe spokojní. Na vedúci Real Madrid síce strácal obhajca titulu po zápase v Seville len bod, no jeho rival mal dva zápasy k dobru. Na prvý z nich nastúpil v nedeľu večer. Doma hostil San Sebastian (skončil sa po uzávierke vydania).

„Keď mám pravdu povedať, body sme si ani nezaslúžili. Nehrali sme dobre, v prvom polčase sme sa dopustili príliš veľkého množstva chýba. Po zmene strán to nebolo o nič lepšie,“ hodnotil stretnutie barcelonský tréner.