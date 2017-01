Kucka skóroval. Hamšík bral body

Dvojicu slovenských hviezd spája okrem národného dresu aj vek (obaja majú 29 rokov), záľuba v tetovaniach či podobná futbalová púť Talianskom. Predtým, ako sa stali pevnou súčasťou jedného z veľkoklubov, naberali skúsenosti v menej slávnom tíme z Apeninského polostrova.

Zatiaľ čo Hamšík prestúpil do Neapola z Brescie (za 5,5 milióna eur), Kucku vykúpilo milánske AC z Janova (za 4 milióny eur).

Cez víkend sa obaja Slováci stretli na trávniku. V rozdielnych dresoch. Po šlágri kola mali dôvod na radosť. Každý však iný. Kým Kucku potešil druhý ligový gól v sezóne (Hamšík strelil šesť), neapolský kapitán oslavoval tri body.

Zverenci Maurizia Sarriho zvíťazili na slávnom San Sire pred viac ako 40-tisíc divákmi 2:1. „Toto víťazstvo nás stálo veľa síl. Uspieť v Miláne je vskutku náročné. My sme to však dokázali. Máme skvelý tím,“ hovoril po zápase Hamšík.

Hostia si odvážajú tri body najmä vďaka skvelému vstupu do stretnutia. Dvojgólový náskok si vypracovali už v úvodnej desaťminútovke. Kucka, podľa oficiálnej stránky milánskeho kubu najlepší hráč zápasu, síce znížil ešte pred polčasovou prestávkou, no z ďalšieho gólu sa po zmene strán so spoluhráčmi už netešil.

Mimochodom, jediný milánsky strelec bol v oboch tohtosezónnych súbojoch dvoch veľkých rivalov jednou z hlavných postáv. Na jeseň síce nezaznamenal gól, no do štatistík sa zapísal. Z rúk hlavného rozhodcu videl najprv za faul na Driesa Mertensa žltú a o niekoľko sekúnd za vášnivé protesty aj červenú kartu.

Rozhorčeného reprezentačneho kamaráta musel vtedy upokojovať aj Hamšík. Ten sa vtedy taktiež tešil z víťazstva – 4:2.

Pre Neapol sú body z Milána mimoriadne cenné. Vďaka nim sa udržal v boji o titul. Naopak, AC z neho zrejme už definitívne vypadlo a sústredí sa na získanie miestenky do nadchádzajúceho ročníka Ligy majstrov.