Rozladený Guardiola novinárovi: Máte hovoriť o futbale, nie o rozhodcovi

V prvom polčase hrali zverenci Mauricia Pochettina smerom dopredu pasívne, zamerali sa len na obranu a s trochou šťastia si počas prvých 45 minút uchovali čisté konto. Zápas sa stal naozaj vzrušujúcim až po zmene strán. Zdalo sa, že hrubé chyby brankára Huga Llorisa budú stáť Londýnčanov všetky body. Pred prvým gólom síce musel vybiehať pred vlastné pokutové územie, loptu však hlavou nezasiahol dobre a Leroy Sané to využil. Ešte väčší kiks sa francúzskemu brankárovi pritrafil, keď mu lopta po centri Raheema Sterlinga vypadla z ruky a bola ľahkou korisťou pre Kevina de Bruyna.

Tottenham, ktorý ťahal sériu siedmich víťazných zápasov v sérii, to nezabalil. Po perfektnom centri Kylea Walkera, ktorý ešte trochu nadvihol obranca domácich, Delle Ali dopravil loptu do siete. Hráči City si pýtali penaltu po kontakte Dannyho Rosa so Sterlingom i pri ďalšej šanci tohto hráča, keď ho postrčil v šestnástke Walker. Jedenástka sa však nekopala a „kohúti“ uchmatli bod po krásnej akcii v 74. minúte, keď Harry Kane elegantne priťukol loptu Sonovi Heungovi-minovi a ten trafil presne. Hostia predviedli stopercentnú efektivitu, keď počas zápasu poslali medzi žrde iba dve strely a obe skončili v sieti.

Hrdinom zápasu sa mohol stať 19-ročný debutant v domácom tíme Gabriel Jesus, ktorý krátko po príchode na trávnik strelil gól. Asistent rozhodcu však situáciu správne vyhodnotil ako ofsajdovú a hlavný rozhodca gól neuznal.

Tréner Manchestru City Pep Guardiola bol po zápase rozladený, bolo to cítiť i z jeho odpovede na otázku, ktorá mierila na rozhodcu: „Ste BBC, prestížne médium, máte hovoriť o futbale, nie o rozhodcovi.“

Potom pokračoval v pokojnejšom tóne: „Hrali sme dobre, podali sme vynikajúci výkon a je škoda, čo sa stalo. Vytvorili sme si viac šancí, ale neboli sme schopní vyhrať. Everton vystrelí štyrikrát, dá štyri góly. Tottenham z dvoch striel skóruje dvakrát.“

A ešte dodal: „Jediné, čo môžeme robiť, je tvoriť a hrať lepšie a lepšie, ale to platí pre celú sezónu. Som smutný, sme smutní z toho, čo sa stalo, ale som hrdý na to, ako sme si počínali. Hráči si to znova nezaslúžili.“

Tréner Tottenhamu Pochettino videl dianie na trávniku takto: „Pre oba tímy to bol ťažký zápas. Je pravda, že súper bol prvý polčas lepší a možno si zaslúžil viac. V druhej časti hry sa duel stal vyrovnanejším. Aj za stavu 0:2 sme verili, čo bolo dôležité. Je to pre nás dôležitý bod.“

Na otázku, či sa po sotení Walkera do Sterlinga nemala kopať jedenástka, odpovedal takto: „Pre mňa to nebola penalta. To je Anglicko. To isté je, ako keby sme sa sťažovali na ruku Saného pred gólom. Bola to však pre rozhodcu ťažká situácia. V zápasoch v Anglicku je veľa strčení, ktoré nie sú faulom a musia byť posudzované rovnako, či sa stanú vo vnútri šestnástky alebo mimo nej.“

Tottenham je v tabuľke po sobote druhý so ziskom 46 bodov; na Chelsea má šesťbodové manko, tá však má nedeľňajší zápas s Hull City k dobru. Manchestru City patrí v tabuľke piata pozícia so ziskom 43 bodov.