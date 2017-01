AC Miláno zachránilo remízu v Turíne a chystá sa na Neapol

V zápase rozdielnych polčasov viedli domáci po góloch Andreu Belottiho a Marca Benassiho už v 26. min 2:0. Hostí mohol definitívne zraziť na kolená v 31. min z pokutového kopu Adem Ljajič, hrdinom okamihu bol však brankár „rossoneri“ Gianluigi Donnarumma.

Po zmene strán rovnako v rozpätí piatich minút Milánčania vyrovnali gólmi Andreu Bertolacciho a Carlosa Baccu z jedenástky. Slovenský reprezentant Juraj Kucka (AC Miláno) sa na trávniku objavil v 74. min, keď vystriedal Andreu Bertolacciho.

„V úvode duelu sme sa usadili na polovici súpera, ale inkasovali sme dva góly po rýchlych protiútokoch. Nehrali sme dobre, mali sme zlý prístup. Tesne pred prestávkou sme sa však začali zlepšovať. V druhom polčase sme predviedli správnu mentalitu, hrali sme vo vyššom nasadení. Najbližšie nás čaká Neapol, ktorý je dlhé roky jedno z najlepších mužstiev v Taliansku,“ vyhlásil pre klubové televíziu tréner AC Miláno Vincenzo Montella.

„Nemôžeme si viac dovoliť hrať takto ako v Turíne,“ dvíha varovný prst španielsky legionár zo San Sira Suso. Záložník Bertolacci priznal, že prvý polčas bol darčekom pre domácich Turínčanov a hostia potrebovali dve facky na tvár, aby sa poriadne prebrali. „V prvom polčase sme nehrali ako Miláno. Po prestávke sme však ukázali kvalitu. Dve facky boli na niečo užitočné, potrebovali sme sa prebudiť. Škoda úvodnej štyridsaťpäťmi­nútovky, musíme hrať lepšie od úvodného hvizdu,“ povedal 26-ročný rodák z Ríma.

„Musím povedať, že nie som naštvaný. Som rozzúrený z toho, ako sme mohli stratiť dva body. Remizovať v zápase ako bol tento je niečo šialené. Plytváme šancami a rozhadzujeme body všetkým naokolo. Je to otázka mentality, musí sa to zmeniť,“ povedal pre Mesiaset Premium kouč turínskeho tímu Siniša Mihajlovič, pred príchodom do Piemontu tréner AC Miláno (2015–2016).