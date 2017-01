Usmrtil dievča, mal ísť za mreže. Hviezdi v Chelsea

Vtedy 20-ročný futbalista si sadol za volant, v jeho BMW mu robili spoločnosť ďalší štyria ľudia: brat Miguel, kamarát Jaim Navarro a dve dievčatá. Keď prechádzali okolo štadióna Realu Madrid, na ktorom vyrastal, nezvládol nebezpečný manéver a s autom sa prevrátil.

Výsledok?

Dvaja ťažko zranení, jedno z dievčat pol hodinu po nehode v nemocnici zomrelo. Alonso skončil v rukách polície. V jeho dychu sa objavil alkohol.

Vyšetrovanie dokázalo, že v zóne, kde bola najvyššia povolená rýchlosť 50 kilometrov za hodinu, viedol svoje auto vo viac ako stokilometrovej rýchlosti.

Mladíka najprv poslal súd na 21 mesiacov za mreže. Neskôr svoj výrok pozmenil na pokutu vo výške 61-tisíc eur a zákaz šoférovania na viac ako tri roky.

Pre Španiela to boli najhoršie dni v živote…

Od hrôzostrašných okamihov, ktoré Alonso prežil v Madride, uplynulo už šesť rokov. Momentálne je šikovný obranca v úplne inej nálade. Žiari v drese londýnskej Chelsea. Cez víkend na seba upútal pozornosť v ligovom zápase na ihrisku majstrovského Leicestru. Strelil dva góly a lídrovi značne pomohol k víťazstvu 3:0.

Leicester - Chelsea

„Sme vo výbornej pozícii. O titule však hovoriť nechceme. Do konca súťaže zostáva ešte veľa zápasov. Každopádne, každý deň tvrdo pracujeme, aby sme naplnili naše ciele,“ hovoril Alonso, muž zápasu.

Na Stamford Bridge prišiel pred sezónou. S klubom podpísal päťročný kontrakt. Chelsea za neho zaplatila Fiorentine viac ako 27-miliónov eur.

Alonso vyrastal v Reale, za ktorý odohral jedinú minútu. Futbal však má v génoch. Jeho starý otec Marcos Alonso Imaz bol hviezdou najslávnejšieho klubu planéty. V jeho farbách získal päť majstrovských titulov a rovnaký počet trofejí pre víťaza vtedajšieho Európskeho pohára majstrov. Aj po boku legendárneho Ferenca Puskása.

Jeho otec Marcos Alonso Peňa to dotiahol do španielskej reprezentácie. Je vicemajstrom Európy z roku 1984. Kariéru prežil zväčša v Atlétiku Madrid a Barcelone. Keď prestupoval do katalánskeho veľkoklubu, stal sa najdrahším futbalistom Španielska. Za jeho služby zaplatili na Nou Campe 150-tisíc pesiet.

Ich nástupca rozhodne nerobí futbalovému rodu na trávniku hanbu…