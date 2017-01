Prekonali Ajax, utvorili rekord. Waleská séria sa skončila

Šnúra ich úspechov sa v sobotu skončila presne po piatich mesiacoch na čísle 27. Hráči suveréna najvyššej waleskej futbalovej súťaže The New Saints boli na víťaznej vlne od 14. augusta 2016 do 14. januára 2017.

Lídri najvyššej waleskej súťaže pred dvoma týždňami najskôr vyrovnali a vzápätí aj prekonali dovtedajší rekord Ajaxu (26 víťazstiev bez prerušenia) s legendárnym Johanom Cruyffom či Johanom Neeskensom z obdobia od 3. októbra 1971 do 29. marca 1972.

V sobotu mohli The New Saints zveľadiť svoj zápis o ďalší triumf a neboli ďaleko, nestalo sa však: na pôde predposledného tímu ligovej tabuľky AFC Newtown hrali nerozhodne 3:3, hoci v 81. minúte priebežne viedli 3:1. Bod pre Newtown zabezpečil v 94. minúte stredopoliar Jamie Price.

Naďalej platí, že The New Saints naposledy prehrali v súťažnom dueli 19. júla 2016 na pôde cyperského APOEL-u Nikózia (0:3) v 2. predkole tohto ročníka Ligy majstrov. V najvyššej domácej dlhodobej súťaži kraľujú s 21 víťazstvami a jednou remízou a mieria za šiestym titulom v sérii.

The New Saints boli v predminulej sezóne 2014/2015 neúspešným súperom Slovana Bratislava v 2. predkole Ligy majstrov, po výsledkoch 0:1 v Bratislave a 0:2 doma sa so súťažou rozlúčili.

Tím škótskeho East Kilbride vlani dosiahol 30 víťazstiev v sérii, ale neprišlo k oficiálnemu zápisu do histórie, keďže ide o amatérske mužstvo z piatej najvyššej tamojšej súťaže. To však nebránilo predstaviteľom Ajaxu, aby Škótom zagratulovali a po vtedy „rekordnej“ 27. výhre poslali do East Kilbride 27 debničiek piva.

Úctyhodnú sériu dosiahla aj iná generácia Ajaxu: mužstvo okolo Edwina van der Sara, Franka a Ronalda de Boerovcov, Edgara Davidsa či Jariho Litmanena v rokoch 1995 – 1996 zaknihovalo 25 víťazstiev neprerušene.

Brazílsky klub Coritiba v roku 2011 dosiahol 24 a Real Madrid v ročníku 2014/2015 zase 22 víťazstiev v sérii.