Ďuriš mieri z Plzne k Eto'ovi, hlásia Česi

Prestup však ešte nie je uzavretý, dodáva spomenutý zdroj s dôvetkom, že o Ďuriša je záujem aj v Rusku. V ostatnom období sa skloňoval aj interes Maccabi Tel Aviv, Legie Varšava, Wisly Krakov, dánskych klubov FC Midtjylland a Bröndby Kodaň či švajčiarskeho FC Lugano.

O možnom odchode 28-ročného útočníka z tímu úradujúceho českého šampióna sa hovorí od záveru jesennej časti, účastník ME 2016 nebol spokojný so svojou pozíciou v mužstve a časom stráveným na ihrisku. Ďuriš bol v uplynulej sezóne so 16 gólmi najlepším kanonierom Plzne v najvyššej českej súťaži.

„Môžem potvrdiť, že registrujeme konkrétnu ponuku jedného tureckého klubu. Je však nevyhnutné, aby všetko prebehlo k absolútnej spokojnosti Plzne aj samotného hráča. To je pre mňa sväté,“ podotkol hráčov agent Pavel Zíka, citoval ho web iSport.cz.

Najväčšou hviezdou Antalyasporu je kamerunský kanonier Samuel Eto'o, niekdajší ofenzívny ťahúň FC Barcelona. V kádri aktuálne 9. tímu v tabuľkovom poradí najvyššej tureckej súťaže figuruje aj český obranca Ondřej Čelůstka či Eto'ov krajan Jean Makoun, bývalý hráč francúzskeho Olympique Lyon.

Plzeň trénersky vedie Slovák Roman Pivarník, k dispozícii má okrem Ďuriša aj jeho krajanov Matúša Kozáčika, Mareka Bakoša, Jakuba Hromadu, Patrika Hrošovského a Martina Chriena.