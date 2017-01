MS s 48 mužstvami budú vzrušujúcejšie, tvrdí Mourinho

Podľa 53-ročného kouča anglického klubu Manchester United by nový model urobil z ‚mundialu‘ ešte významnejšie podujatie a svetový futbal by z toho mohol v budúcnosti vyťažiť.

Ako je známe, šéf FIFA Gianni Infantino nedávno predstavil návrh so 48 národnými tímami, ktoré by žreb rozdelil do 16 trojčlenných skupín. Prvé dva tímy z každej skupiny by postúpili do vyraďovacej fázy. Skutočnosťou by to mohlo byť na MS 2026. Podľa Infantina sa myšlienka expanzie MS stretla u mnohých národných zväzov s podporou.

„Som priaznivcom tohto nápadu. V prípade, že by rozšírenie MS znamenalo viac zápasov a hráči by mali kratší čas na prípravu a regeneráciu, nesúhlasil by som. Kritici by si však mali uvedomiť, že táto zmena formátu MS neznamená ďalšie zápasy navyše,“ cituje britský The Guardian Mourinhove vyjadrenia pre oficiálnu stránku FIFA.

„Tímy by v základných skupinách odohrali iba dva zápasy, a tak by tieto duely mali oveľa dôležitejší význam ako v súčasnosti. Tiež vyraďovacia fáza by bola vzrušujúcejšia. Samozrejme, mužstvá s menším potenciálom a skúsenosťami by pravdepodobne odohrali iba dva zápasy v skupine a následne by cestovali domov, ale získajú mnoho skúseností a finančných prostriedkov, ktoré môžu vo svojej krajine použiť na ďalší rozvoj,“ myslí si Mourinho.

Rada FIFA bude o rozšírení svetového šampionátu hlasovať na najbližšom zasadnutí, ktoré sa v dňoch 9.-10. januára uskutoční v Zürichu.