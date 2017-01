Rusnák oficiálne hráčom Salt Lake. Je to krok vpred, tvrdí

Dvadsaťdvaročný mladík absolvoval v novom pôsobisku prvú tlačovú konferenciu, na ktorej došlo k podpisu viacročného kontraktu.

„Je to vzrušujúci moment. Všetci vieme, aké kľúčové pre úspech každého klubu je mať vo svojom strede tzv. desiatku. Hráča, ktorý má zásadný vplyv na hru a dáva jej myšlienku. Sme radi, že sme takého futbalistu získali,“ povedal majiteľ klubu Dell Loy Hansen podľa webu tímu Real Salt Lake. Rusnák zažil turbulentný týždeň. Real Salt Lake najskôr dosiahol dohodu o prestupe s hráčovým bývalým klubom FC Groningen. V stredu Slovák akceptoval podmienky, ktoré mu predostreli Američania. Vo štvrtok ráno nasadol v Groningene do vlaku smerujúceho do Amsterdamu a odtiaľ sa priamou leteckou linkou presunul do Salt Lake City.

„Bol to šialený zhon, ale vnímal som ho pozitívne. Som rád, že som tu. Už som stihol zažiť aj prvý kontakt s fanúšikmi, ktorí ma privítali na letisku. Zatiaľ je to všetko skvelé. Zo strany Realu Salt Lake som cítil skutočne veľký záujem. Vždy som vraviel, že pre moju kariéru je najdôležitejšie, aby som bol nielen členom dobrého klubu, ale zároveň súčasťou pravej futbalovej rodiny,“ vyhlásil Albert Rusnák ml.

Ďalším krokom odchovanca košického futbalu, ktorý prešiel mládežníckou akadémiou anglického Manchestru City, bude prípravné obdobie na novú sezónu. To odštartuje 23. januára v arizonskom meste Casa Grande. Dovtedy ešte musí vyčkať na pridelenie športového víza.

Domovom Realu Salt Lake je Štadión Rio Tinto v Sandy, predmestí Salt Lake City, ktoré preslávili ZOH v roku 2002. Rusnák verí, že sa v novom prostredí bude dariť minimálne tak dobre ako v predchádzajúcich holandských štáciách – Cambuure a Groningene. V histórii FC Groningen zostane navždy spojený s predvlaňajším premiérovým triumfom v národnom pohári KNVB Beker – v máji 2015 vo finále proti Zwolle strelil dva góly a jeho tím zvíťazil 2:0.

„Mám víťaznú mentalitu. Kdekoľvek a v každom zápase túžim triumfovať. Dokonca aj vtedy, keď sa zabávam pri hre FIFA na PlayStation. Víťazstvo v Holandskom pohári s Groningenom bol úžasný pocit a pravdepodobne doterajší vrchol mojej kariéry. Prišiel som do MLS, aby som nášmu tímu pomohol vyhrávať zápasy a získavať trofeje,“ skonštatoval Albert Rusnák ml.

V severoamerickej Major League Soccer dosiaľ pôsobili dvaja Slováci. Bývalý útočník Ľuboš Reiter v roku 2005 hral za Chicago Fire, člen súčasného kádra slovenskej reprezentácie Adam Nemec predvlani pôsobil v FC New York City. „Keď môj prestup začal naberať reálne kontúry, otvoril som laptop a zistil som si všetko o MLS a mojom novom klube. Súťaž za ostatné roky masívne a pomerne rýchlo napreduje. Zápasy prinášajú futbal vo vysokom tempe. Hráči sú fyzicky silní a atleticky veľmi dobre pripravení. Myslím si, že som urobil krok vpred a dúfam, že sa veľmi rýchlo adaptujem,“ povedal hráč, ktorý slovenskej reprezentácii do 21 rokov výrazne pomohol k postupu na júnové ME tejto vekovej kategórie do Poľska a v novembri debutoval v A-tíme SR vo viedenskom prípravnom súboji proti Rakúsku (0:0).