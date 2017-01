Barcelona nezlomila Bilbao oslabené o dvoch hráčov. Vypadne z pohára?

Najprv sa z ihriska v 74. min predčasne porúčal v Raúl García a o 6 minút neskôr ho nasledoval aj Ander Itturaspe. Obaja videli druhú žltú a tým aj červenú kartu. To všetko sa udialo na štadióne San Mames za stavu 2:1 pre domácich, ale ďalšie góly už do konca zápasu nepadli. Bilbao si vezie do odvety 11. januára na Camp Nou najtesnejší náskok.

„Sme šťastní. Máme drobný náskok a pokúsime sa ho udržať,“ povedal tréner Bilbaa Ernesto Valverde.

Momentálne siedmy tím La Ligy viedol od 25. min po hlavičke Aritza Aduriza a o tri minúty neskôr pridal Iňaki Williams druhý gól po prihrávke Aduriza. Hostia už len skorigovali Lionelom Messim, ktorý v 52. min zatočil priamy kop tak, že lopta vyrazená brankárom Gorkom Iraizozom sa odrazila od brvna niekoľko centimetrov za bránkovú čiaru.

Argentínsky klenot FCB Messi tri minúty pred naplnením 90 minút nastrelil iba žrď a Paco Alcácer odrazenú loptu nedokázal poslať do prázdnej bránky. Bilbao zdolalo Barcelonu len po tretí raz z ostatných 32 zápasov za 10 rokov. V tomto období Barcelončania zdolali svojich súperov z Bilbaa trikrát vo finále Copa del Rey a tiež ovládli tri zatiaľ posledné ligové súboje.

„Za stavu 0:2 sme správne zareagovali a remízu v tomto zápase by sme si zaslúžili. Utvorili sme si veľa šancí, ale chýbala nám presnosť v priestore pred bránkou,“ hodnotil Luis Enrique z lavičky FC Barcelona.