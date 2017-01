Mihalík ani Van Kessel nemajú v Slavii miesto v zostave. Pôjdu na hosťovanie

SITA |

Slovenský futbalový krídelník a reprezentant do 21 rokov v službách Slavie Praha Jaroslav Mihalík pravdepodobne počas prebiehajúceho prestupového obdobia zamieri na hosťovanie do vlasti alebo do Poľska. Informuje o tom web iSport.cz s odvolaním sa na predsedu predstavenstva Slavie Jaroslava Tvrdíka.