Liverpool vyhral duel o druhé miesto, stačila jedna hlavička

V poslednom zápase silvestrovského 19. kola najvyššej anglickej futbalovej súťaže zdolali v súboji o druhé miesto Manchester City najtesnejším rozdielom (1:0). Svojmu prenasledovateľovi sa tak vzdialili na štyri body, pričom na lídra FC Chelsea strácajú šesť bodov.

Už prvý súvislý útok domácich sa skončil gólom, keď v 8. minúte Georginio Wijnaldum v strede šestnástky vyskočil na loptu po centri Adama Lallanu a hlavou ju perfektne umiestnil k žrdi. Zaznamenal iba svoj druhý gól v drese Liverpoolu. V tej chvíli bolo jasné, že brankár Claudio Bravo nenapodobní Perryho Sucklinga z roku 1986, ktorý ako doposiaľ posledný brankár City udržal pre svoj tím čisté konto na Anfield. Ako sa ukázalo, hlavička Wijnalduma bola jediná strela „The Reds“ do priestoru medzi tromi žrďami v celom zápase a znamenala zisk troch bodov.

„Gól som strelil po dobrom centri Adama Lallanu. Bol som tam, aby som hlavičkoval. Ako Alan Shearer? Ten hlavičkoval veľa a robím tak aj ja. Ľudia si nemyslia, že to dokážem, pretože v skutočnosti nie som vysoký. V mladosti som však hlavičkovanie veľa trénoval,“ povedal jediný strelec zápasu pre BT Sport.

Prvý polčas vôbec nenadchol, predovšetkým výkon „Citizens“ bol sklamaním. Proti pressingu a výbornej organizácii hry The Reds sa nedokázali presadiť, počas prvých 45 minút ani raz netrafili bránu. Úplne bol vypojený z hry kanonier Sergio Agüero, ktorý sa vrátil na ihrisko po odpykaní si štvorzápasového trestu za vylúčenie v dueli s FC Chelsea. Ten vyslal prvú strelu hostí na bránku v 54. minúte, Simona Mignoleta však vážnejšie neohrozil.

Po zmene strán zverenci Pepa Guardiolu pridali a pre Mignoletom bolo zopárkrát horúco. Z tlaku však belasí nič nevyťažili, nevytvorili si žiadnu tutovku. Na oboch stranách bolo na kopačkách hráčov veľa nepresností. Tím Jürgena Kloppa v závere duelu najtesnejší náskok s prehľadom kontroloval a udržal. Naďalej tak platí, že Manchester City nevyhral na štadióne Anfield trinásť rokov.

Kým Pep Guardiola a Jürgen Klopp sa ako tréneri Bayernu Mníchov, respektíve Borussie Dortmund stretli medzi sebou osemkrát (naposledy triumfoval v Nemecku Klopp, keď Borussia pod jeho vedením vyradila Bayern v semifinále Nemeckého pohára po penaltovom rozstrele), v anglickej Premier League si skrížili zbrane po prvý raz. City prehralo v aktuálnom ročníku Premier League už svoj štvrtý ligový zápas. To je dvakrát viac prehier než utrpel Guardiola počas svojej po-slednej sezóny s Bayernom v nemeckej bundeslige.

„Liverpool strelil gól z prvej šance, nuž to bolo ťažké. V prvom polčase sme si toho veľa nevytvorili, v druhom sme boli o čosi lepší. Veľa čistých šancí sa nezrodilo. V takýchto zápasoch rozhodujú drobné detaily,“ vyslovil sa Guardiola pre BBC Sport a pokračoval: „Musíme sa koncentrovať na najbližší zápas proti Burnley, nie na celkový cieľ alebo na Premier League. Začíname druhú fázu cesty a uvidíme, čo sa stane.“

Jürgen Klopp hodnotil dianie na trávniku takto: „Bolo to ťažké, nedokázali sme si vypracovať veľa šancí. Bránili sme skutočne dobre, dali sme nádherný gól. Myslím, že v lige sme mužstvom s najmenším počtom striel na našu bránu. Nie je to o vyhnutí sa gólom, to je iba finálny produkt. Je to o tom, ako pracujeme spolu. V druhom polčase bolo naším najväčším problémom, že sme sa zbavovali lopty, neviem však o žiadnej skutočnej šanci súpera.“