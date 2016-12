O slovenského brankára Polačeka sa zaujíma klub z Anglicka

Interes prejavil jeden z tímov tamojšej druhej najvyššej súťaže The Championship. „Názov klubu nezverejníme, ale môžem potvrdiť interes z Anglicka. My nechceme prísť o našu brankársku jednotku, pretože by sme museli za Martina hľadať náhradu. Všetko teda závisí od ponuky,“ uviedol prezident Zaglebia Robert Sadowski, citoval ho portál przegladsporto­wy.pl.

Dvadsaťšesťročný prešovský rodák Polaček, ktorý v minulosti pôsobil aj v Dunajskej Strede a Slovane Bratislava, prišiel do Lubinu v júli 2015 vedno s iným slovenským futbalistom, stredopoliarom Jánom Vlaskom. Členom kádra Lubinu je aj Ľubomír Guldan. Lubinu patrí po jesennej časti aktuálneho ročníka poľskej Ekstraklasy 6. miesto so štvorbodovým mankom na tretiu pozíciu a Legiu Varšava. Polaček odchytal 18 z 20 duelov a inkasoval 17 gólov, 6-krát si udržal čisté konto. V Lubine má kontrakt do júna 2018.

Ak by transfer napokon zrealizovali, nebol by to prvý presun slovenského gólmana z Poľska na Britské ostrovy. V roku 2010 odišiel Ján Mucha z Legie Varšava do FC Everton, vo februári tohto roka zamieril Dušan Kuciak z Legie do Hullu City. Ani jeden z tejto dvojice sa v Anglicku nepresadil, Mucha už je hráčom bratislavského Slovana.