Bayern si v šlágri poradil s nováčikom z Lipska

Všetky tri góly strelili Bavori v prvom polčase, postupne skórovali Thiago Alcantara, Xabi Alonso a Robert Lewandowski, ktorý premenil pokutový kop. Lipsko už po polhodine hry prišlo o vylúčeného Švéda Emila Forsberga. Hráči mníchovského klubu si v priamom súboji zabezpečili prvenstvo v tabuľke pred zimnou prestávkou, Lipsko je druhé s trojbodovým mankom.

„Som veľmi spokojný,“ tešil sa tréner Mníchovčanov Carlo Ancelotti pri mikrofóne televízie Sky. „Začali sme s veľkým nasadením. Od úvodného hvizdu sme boli mimoriadne agresívni, okamžite sme mali kontrolu nad loptou a rýchly gól ‚odomkol‘ zápas v náš prospech. Hráči predviedli svoje schopnosti nad moje očakávania, predovšetkým prvých 30 minút bolo perfektných. Bola to zo strany Bayernu najlepšia úvodná fáza zápasu v tejto sezóne,“ doplnil 57-ročný Talian.

Jeho náprotivok Ralph Hasenhüttl uznal, že Lipsko nemalo na viac ako súčasné druhé miesto. Dodal však, že nováčik si trúfa jesenné počínanie zopakovať aj po zimnej prestávke. „Stále sme veľmi hrdí na to, čo sme v doterajšom priebehu I. bundesligy dokázali, ale 0:3 za polčas – to bola jednoducho lekcia. Hrali sme proti najlepšiemu nemeckému tímu, musíme mu zablahoželať k víťazstvu. Nehrali sme ako špičkové mužstvo, aj keď treba povedať, že nie všetci hráči boli zdravotne v poriadku. Čo sa týka červenej karty v prvom polčase, Forsberg vie, že mužstvu nepomohol. Teraz ho navyše pravdepodobne čaká niekoľkozápasová pauza, čo nie je dobré. Spoluhráčom sa hneď ospravedlnil. Všetci však robíme chyby, nebudeme ho démonizovať,“ skonštatoval 49-ročný Rakúšan z Grazu. Mimochodom, Hasenhüttl bol na konci hráčskej kariéry (2002–2004) hráčom B-mužstva Bayernu, hrával dokonca so súčasným kapitánom Bavorov Philippom Lahmom.

Hertha Berlín si doma poradila s Darmstadtom 2:0 a v tabuľke jej patrí tretie miesto so ziskom 30 bodov. Slovenský reprezentant Peter Pekarík odohral v drese Herthy celý zápas, stredopoliar Ondrej Duda chýbal. Z víťazstva sa tešil aj Karim Guédé, jeho Freiburg uspel na pôde Ingolstadtu 2:1. Guédé, ktorý v minulosti reprezentoval SR, hral od 78. min.

Hertha Berlín – Darmstadt 2:0 (0:0)

Góly: 53. Plattenhardt, 66. S. Kalou Peter Pekarík odohral celý zápas, Ondrej Duda (obaja Hertha) pre zranenie nefiguruje v zápise o stretnutí.

Hoffenheim – Brémy 1:1 (1:0)

Góly: 26. S. Wagner – 87. Gnabry

Ingolstadt – Freiburg 1:2 (0:2)

Góly: 53. Suttner – 34. a 41. Niederlechner (prvý z pok. kopu) Karim Guédé (Freiburg) hral od 78. min.

Kolín nad Rýnom – Leverkusen 1:1 (1:1)

Góly: 21. Modeste – 44. Wendell