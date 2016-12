Nie Messi či Ronaldo. Zlatá baňa na peniaze je v Číne

Sú to tí, ktorí pôsobia v najvyššej čínskej súťaži. Tridsaťdvaročný Argentínčan Carlos Tévez síce ešte oficiálne nie je v tíme Šanghaj Šen-chua, ale má podpísanú zmluvu na príjem 615 000 libier za týždeň. A to ho bude pasovať do pozície najlepšie zarábajúceho futbalistu.

Aj číslom dva v príjmoch je hráč pôsobiaci v Šanghaji, ale v tíme SIPG. Je ním Brazílčan Óscar s týždňovým platom 400 000 libier.

Až tretie miesto v rebríčku futbalovej „preplatenosti“ patrí čerstvému víťazovi Zlatej lopty Cristianovi Ronaldovi z Realu Madrid s príjmom 365 000 libier. Nasledujú ďalšie dve veľké persóny svetového futbalu Gareth Bale (Real Madrid, 350 000 libier) a spomenutý Messi (FC Barcelona, 336 000). Číslom 6 je ďalší zamestnanec šanghajského SIPG Brazílčan Hulk s príjmom 320 000. V naj­lepšej desiatke figurujú aj Francúz Paul Pogba, Talian Graziano Pelle, Brazílčan Neymar a Angličan Wayne Rooney.