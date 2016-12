Divoký futbal Evertonu. Klopp: Takto má vyzerať liverpoolske derby

(Kliknutím na obrázok zväčši, Sadio Mane oslavuje gól Liverpoolu do siete Evertonu.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: SITA/AP, Dave Thompson

V pondelkovom stretnutí 17. kola najvyššej anglickej futbalovej súťaže zvíťazil FC Liverpool na pôde mestského rivala Evertonu 1:0. „The Reds“ sa vyšvihli na 2. miesto v tabuľke Premier League so ziskom 37 bodov, odsunuli za seba Manchester City (36). Everton figuruje na 9. pozícii (23). Historicky 227. liverpoolske derby rozhodol vo štvrtej minúte nadstaveného času senegalský kanonier Sadio Mané, ktorý dokopol do bránky predchádzajúci strelecký pokus Daniela Sturridga do žrde. Víťazný gól vyvolal v sektore liverpoolskych fanúšikov búrlivé oslavy, na hraciu plochu dokonca prileteli dve svetlice.

„Plánom Evertonu bol dnes divoký futbal. Bola to bitka, na ktorú sme boli pripravení. Hralo sa vo vysokom nasadení. Nebol to najkrajší futbal, ale zápas mal všetko, čo by malo mať liverpoolske derby,“ vyhlásil tréner FC Liverpool Jürgen Klopp. Štyridsaťdeväťročný rodák z nemeckého Stuttgartu pochválil prínos útočníka Sturridgea, ktorý v 82. min nastúpil prvýkrát po niekoľkotýždňovej pauze zavinenej zranením. „Nebýva zvykom, že hráč po dvoch odtrénovaných jednotkách dokáže takto pomôcť mužstvu. Daniel nám však v náročnom meraní síl veľmi pomohol,“ dodal Klopp.

Mužstvá síce dohrali s jedenástimi hráčmi, duel však priniesol niekoľko nevyberaných zákrokov na červenú kartu. Domáci Ross Barkley si vyšliapol na kolegu z reprezentácie Jordana Hendersona, na hosťujúcej strane predviedol svoju ostrú povahu chorvátsky stopér Dejan Lovren. „Ak môžem niečo povedať smerom k rozhodcom, prečo Coleman dostal žltú kartu a Lovren nie? Azda preto, že už v tom čase mal na konte jedno žlté varovanie. Pripúšťam, možno mal Barkley šťastie, že ho nevylúčili. Musím si tie situácie ešte raz pozrieť,“ povedal podľa webu fourfourtwo.com kormidelník Evertonu Ronald Koeman.

Everton zvíťazil v ostatných 19 liverpoolskych derby iba raz. Koeman napriek prehre ocenil snahu svojich zverencov. „Myslím si, že sme podali veľmi dobrý tímový výkon. Prvý polčas bol z našej strany najlepší, odkedy som pri mužstve. Hrali sme s agresivitou, utvorili sme si aj šance na strelenie gólov. V druhom dejstve to bolo zložitejšie. Striedajúci hráči Liverpoolu mali na konečný výsledok veľký vplyv. Nepodržali sme loptu tak, ako by sme chceli, napriek tomu si nemyslím, že sme si zaslúžili prehrať,“ dodal 53-ročný Holanďan.

Premier League – 17. kolo:

Everton – FC Liverpool 0:1 (0:0)

Gól: 90.+ Mané