City dostalo krídla. Modrá polovica Manchestru bude mať krajšie Vianoce

Raheem Sterling oslavuje so spoluhráčmi z Manchestru City svoj víťazný gól do siete Arsenalu.

Úvodná štyridsaťpäťmi­nútovka vyznela výsledkovo lepšie pre hostí. Tí sa ujali vedenia v 5. min, keď sa po prihrávke Alexisa Sáncheza presadil Theo Walcott. „Citizens“ otočili priebeh stretnutia po zmene strán: v 47. min vyrovnal Leroy Sané a v 71. min rozhodol strelou k bližšej žrdi Raheem Sterling.

Zverenci trénera Pepa Guardiolu sa vyšvihli na druhé miesto v ligovej tabuľke, na konte majú 36 bodov a za vedúcou Chelsea zaostávajú o sedem bodov. Arsenal figuruje na 4. pozícii (34). Pozíciu Manchestru City môže ešte ohroziť tretí FC Liverpool (34), ktorý sa v dohrávanom súboji tohto kola predstaví v pondelok v mestskom derby na pôde Evertonu.

„Počas prestávky som hráčom povedal akurát to, aby nerozmýšľali o nepriaznivom skóre, ale aby pokračovali v tom, čo sme si povedali pred zápasom. Arsenal mal v úvodnom dejstve šťastie,“ vyhlásil bezprostredne po skončení duelu kouč manchesterského tímu Pep Guardiola. „Som rád, ako sme sa dnes prezentovali, ale nebolo to ľahké. Arsenal nás vysoko napádal a v defenzíve bol pomerne kompaktný. Verím, že keď sa nám vrátia niektorí dôležití hráči, budeme strieľať viac gólov,“ dodal niekdajší španielsky reprezentant pre BBC Sport.

„Kanonieri“ prehrali druhý zápas po sebe. V utorok nestačili v liverpoolskom Goodison Parku na domáci Everton (1:2). Kouč Arséne Wenger bol po zápase skormútený, no chybu hľadal aj niekde inde, nielen vo svojom tíme. „Samozrejme, som sklamaný a frustrovaný. Odohrali sme veľmi dobrý prvý polčas, no neskôr sme vychladli. Oba góly sme inkasovali z ofsajdových pozícií. Niečo sa tu deje a je ťažké prijať to. V zápasoch ako bol tento to máte náročné, ak sú verdikty rozhodcov proti vám. Arbitri sú profesionáli tak ako my, musia byť zodpovední za svoje chyby,“ vyhlásil kouč Arsenalu pre BBC Sport.

„Prvý gól vlial domácim dostatok nádeje. Následných 20 – 25 minút sme boli pod tlakom. Dnes sme nemali šťastie, ale čo zmôžete pri góloch z ofsajdu? Navyše, boli sme trochu fyzicky vyšťavení, veď z posledných piatich zápasov sme až štyri hrali na ihriskách súperov,“ doplnil Wenger.

Londýnčanom sa v tejto ligovej sezóne stalo už tretíkrát, že prehrali zápas, v ktorom viedli. Pre porovnanie, v minulom ročníku takto prišli o body len v dvoch vystúpeniach. „Všetko zmenil rýchly gól tesne po prestávke. Hráčom City narástli krídla. Pri druhom góle som Sterlingovu strelu nevidel, pretože mi niekto bránil vo výhľade,“ povedal pre Sky Sports brankár Petr Čech. Skúsenému českému gólmanovi sa stalo prvýkrát v kariére, že si neudržal čisté konto ani v jednom z ôsmich po sebe idúcich dueloch najvyššej anglickej súťaže.

„V druhom polčase sme začali hrať oveľa viac agresívnejšie. Po prestávke sme zahrali dobre takticky a s túžbou vyhrať. Arsenal bol nebezpečný, najmä pri protiútokoch. Našťastie, naša obrana dnes fungovala dobre,“ povedal stredopoliar City Yaya Touré. Priebeh zápasu z pohľadu Manchestru City azda najtrefnejšie vystihol bývalý anglický reprezentačný obranca Danny Mills, ktorý pre Radio 5 Live skonštatoval: „Citizens boli v prvom polčase chabí, ale mali Kevina De Bruyna, ktorý bol najlepším hráčom na ihrisku, a strelca nádherného víťazného gólu Raheema Sterlinga. Pre modrú polovicu Manchestru sa Vianoce razom budú niesť v oveľa príjemnejšej nálade.“

Tottenham zvládol úlohu favorita a zvíťazil nad nováčikom FC Burnley 2:1. „Kohúti“ prehrávali 0:1, ale gólmi Dele Alliho a Danyho Rosa napokon vybojovali tri body. Futbalisti Southamptonu zvíťazili v Bournemouthe 3:1. Domáci sa ujali vedenia v úvode zápasu presným zásahom Nathana Akého. Hostia najskôr vyrovnali zásluhou Ryana Bertranda a o zisku troch bodov pre „svätcov“ rozhodol po zmene strán dvojgólový Jay Rodriguez. Sedemnáste kolo skompletizuje pondelkové derby medzi domácim FC Everton a FC Liverpool s úvodným výkopom o 21.00 h SEČ.

Súhrn výsledkov nedeľňajších stretnutí 17. kola Premier League:

Bournemouth – Southampton 1:3 (1:1)

Góly: 6. Aké – 48. a 85. J. Rodriguez, 14. Bertrand

Manchester City – FC Arsenal 2:1 (0:1)

Góly: 47. L. Sané, 71. Sterling – 5. Walcott

Tottenham Hotspur – Burnley 2:1 (1:1)

Góly: 27. Dele Alli, 71. D. Rose – 21. Barnes