Úspešný Hapal pokračuje pri dvadsaťjednotke

Po úspešných bojoch o postup na júnové ME tejto vekovej kategórie do Poľska (16. – 30. 6. 2017) sa dohodol s vedením Slovenského futbalového zväzu (SFZ) na predĺžení vzájomnej spolupráce o ďalší kvalifikačný cyklus, v ktorom sa bude hrať o účasť na európskom šampionáte 2019 v Taliansku.

„Pavel Hapal mal štandardne uzavretú zmluvu na kvalifikačný cyklus s klauzulou o jej predĺžení v prípade postupu do baráže, respektíve pri priamom postupe do skončenia finálového turnaja majstrovstiev Európy. To sa naplnilo. Náš záujem o pokračovanie spolupráce sme prezentovali už na jeseň minulého roka; obe strany sa zhodli v tom, že chcú spoločne dosiahnuť ďalší cieľ, a preto sme k 1. januáru 2017 uzavreli nový kontrakt za rovnakých časových podmienok, teda na kvalifikačný cyklus plus baráž, respektíve finálový turnaj ME 2019,“ povedal generálny sekretár SFZ Jozef Kliment. Prezident SFZ Ján Kováčik doplnil: „Pavel Hapal bol pre nás jediným kandidátom. V prvom dvojročnom cykle odviedol dobrú robotu, ním vedené mužstvo dosiahlo priamy postup na majstrovstvá Európy víťazstvom v kvalifikačnej skupine. Zároveň produkovalo pekný futbal, získalo si uznanie odborníkov. To, čo si vážime veľmi vysoko, je spôsob, akým hráči trénera Hapala oslovili slovenskú futbalovú verejnosť – ukázali vôľu, srdce, oduševnenie, prístup, hrdosť. V tom je odpoveď na to, prečo sme neuvažovali o inom trénerovi pre dvadsaťjednotku na ďalší kvalifikačný cyklus.“

Práca trénera Hapala pri mladých Slovákoch nezostala bez povšimnutia ani na klubovej úrovni, v ostatnom období sa spomínal interes popredných českých klubov či záujemcov z Poľska. „Pre mňa bola prioritou slovenská dvadsaťjednotka. Najprv som chcel dokončiť rozrobenú kvalifikáciu, a to postupom, potom urobiť taký plán prípravy, aby sme v júni na šampionáte v Poľsku obstáli. Nebol čas a ani dôvod zamýšľať sa nad nejakou inou prácou. Navyše, nemusel som nič odmietať, pretože nešlo o žiadnu konkrétnu ponuku,“ skonštatoval 47-ročný český odborník.

Vedno s Hapalom predĺžil zmluvu aj jeho asistent Oto Brungeraf, s ktorým spolupracujú už desiaty rok. Začínali v lete 2007 v FC Nitra, nasledovali spoločné zastávky v Mladej Boleslavi, MŠK Žilina, poľskom Lubine, FK Senica a pri slovenskej reprezentácii do 21 rokov.

Tím SR „21“ si na šampionáte v Poľsku v základnej A-skupine zmeria sily s domácim výberom, Angličanmi a obhajcami prvenstva Švédmi. Novovznikajúca slovenská „dvadsaťjednotka“ bude o ME 2019 bojovať v 2. skupine kvalifikácie proti Španielom, Islanďanom, Albáncom, Estóncom a Severným Írom. Prvý duel odohrajú mladí Slováci v Estónsku (1. 9. 2017), záverečný desiaty v Severnom Írsku (16. 10. 2018).