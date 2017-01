Mladí Slováci v boji o ME 2019 nastúpia aj proti Španielsku a Islandu

Mladí Slováci si v 2. skupine zmerajú sily s favorizovanými Španielmi, ďalej Islanďanmi, Albáncami, Estóncami a Severnými Írmi.

Slovensko figurovalo pred žrebom v 2. koši, veľmi tesne – o tri tisíciny bodu – mu ušla pozícia v elitnej deviatke a 1. koši. V ňom boli Nemecko, Portugalsko, Anglicko, Španielsko, Dánsko, Francúzsko, Švédsko, Česko a Srbsko.

Rozdelenie do košov bolo podľa umiestnenia v príslušnom renkingu Európskej futbalovej únie (UEFA). Ten zostavili na základe výsledkov v kvalifikácii a na finálovom turnaji ME 2013 (20 percent), v kvalifikácii a na finálovom turnaji ME 2015 (40 percent) a v kvalifikácii ME 2017 (40 percent). SR patrí v rebríčku 11. priečka.

Vo štvrtok bolo v osudí rekordných 54 krajín – aj debutanti Kosovo a Gibraltár – a žreb ich rozdelil do deviatich šesťčlenných skupín. Na kontinentálnom šampionáte bude po druhý raz štartovať 12 mužstiev, v hre je 11 miesteniek (Taliansko má istotu účasti, San Maríno ako spoluorganizátor nie). Taliansko je s piatimi triumfami najúspešnejšou krajinou v histórii ME „21“.

Na záverečný turnaj ME postúpia priamo víťazi skupín. Štyria najlepší z druhých priečok (do úvahy sa budú brať výsledky s prvým, tretím, štvrtým a piatym tímom v skupine) dostanú šancu v baráži hranej na odvetu. Šampionát v Taliansku bude zároveň európskou olympijskou kvalifikáciou – štyria semifinalisti ME 2019 preniknú na turnaj do Tokia 2020.

Slovensko vo štvrtok v Nyone počas žrebu zastupovali český tréner tímu do 21 rokov Pavel Hapal, jeho asistent Oto Brungeraf a vedúci mužstva Jakub Kojnok. Novú „dvadsaťjednotku“ utvoria hráči s rokom narodenia 1996 a mladší.

„V úspešnom tíme do 17 rokov, ktorý hral na európskom šampionáte na Slovensku a postúpil na MS, je vhodná kostra. V mladom veku sa však hráči vyvíjajú rôzne, rast jedného sa spomalí, iný vystrelí výrazne vpred. V tejto chvíli viem povedať, že do úvahy prichádza silná žilinská skupina Vavro, Káčer, Špalek, je tu Hromada z Plzne, čakáme reštart Vestenického… je kam siahnuť,“ citoval Ota Brungerafa ešte pred žrebom web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov zvládla ostatnú elimináciu a prebojovala sa na ME 2017, ktoré sa v júni uskutočnia v Poľsku (16. – 30. 6.). Tím okolo Milana Škriniara, Matúša Bera, Stanislava Lobotku či Adama Zreľáka suverénne triumfoval v 8. skupine kvalifikácie, za sebou nechal Holandsko, Turecko, Bielorusko aj Cyprus.

V základnej A-skupine záverečného turnaja budú Slováci čeliť Angličanom, domácim Poliakom a obhajcom prvenstva Švédom. Slovensko sa na európskom šampionáte predstaví po druhý raz, prvýkrát od účasti na domácej pôde v roku 2000.

