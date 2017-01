NÁZOR: Ligový striptíz

Šesťgólový výprask so Švédmi nebol pre nikoho dobrý a nikomu nepomôže. Ani hráčom, ich sebavedomiu či menu. Nepotrebuje ho ani slovenský futbal. V podobnom zložení akiste už reprezentácia nenastúpi a väčšina hráčov ukázala, že nemá na to, aby sa v budúcnosti objavila v prvom výbere krajiny. Pre niekoho to bol akiste atraktívny výlet v dobrých klimatických podmienkach. Má to len malý háčik, že hráči nosili na sebe národné dresy so štátnym znakom a takýto hazard s reprezentáciou si mohli odpustiť.

Možno si futbalisti dobre zatrénovali a zužitkujú to v jarnej časti sezóny. Najmä so Švédmi však neboli na zápas dobre nachystaní a koncentrovaní, duchom už boli kdesi inde ako na trávniku. Štátna reprezentácia nie je sociálny ústav a v budúcnosti nemá zmysel podstupovať riziko s takým slabým a neperspektívnym výberom pod hlavičkou Slovenska.

Švédska liga sa v Európe považuje za priemernú, reprezentáciu tvoria legionári, kto prerastie domáce pomery, rýchlo si hľadá flek za hranicami. Na lanskom šampionáte vo Francúzsku boli v 23-člennom kádri traja domáci hráči, zahral si jeden.

Podobne to funguje v slovenských podmienkach. Pre domácu súťaž to bola krutá vizitka. Švédi vyzliekli Slovákov donaha, obnažili nedostatky priemerných futbalistov a aj ich domácich tímov. Takýto futbalový striptíz by im i ľuďom okolo mohol pomôcť k návratu na pevnú zem a k triezvejším hodnoteniam ligových zápasov.

To je maličké plus, ktoré súboj so Švédmi priniesol. Aj keď cena, ktorú zaplatili, je privysoká a neadekvátna hanbe, ktorú si urobili.