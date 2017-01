Slováci nastúpia proti Švédom so zmenami. Vavro: Treba hrať jednoduchšie

Nominácia ligového výberu Slovenska proti ligovému výberu Švédska:

Brankári: Martin Dúbravka (Slovan Liberec/ČR), Adam Jakubech (Spartak Trnava), Michal Šulla (FK Senica)

Obrancovia: Martin Šulek (AS Trenčín), Juraj Kotula (Slovan Bratislava), Denis Vavro, Martin Králik, Jakub Holúbek (všetci MŠK Žilina), Ján Krivák (Šport Podbrezová), Dominik Kružliak (MFK Ružomberok), Matúš Čonka (Spartak Trnava)

Stredopoliari: Patrik Mišák, Dávid Guba, Roman Gergel (všetci Bruk-Bet Termalica Nieciecza/Poľ.), Martin Bukata (Piast Gliwice/Poľ.), Tomáš Huk (DAC 1904 Dunajská Streda), Filip Hlohovský, Michal Škvarka, Miroslav Káčer (všetci MŠK Žilina), Filip Oršula (Slovan Bratislava), Jakub Paur (AS Trenčín)

Útočníci: Tomáš Malec (SK Lilleström/Nór.), Pavol Šafranko (Šport Podbrezová)

Predpokladaná zostava SR: Dúbravka – M. Šulek, Krivák, D. Kružliak, Čonka – T. Huk – Paur, Káčer, Mišák – P. Šafranko, Guba

Nominácia ligového výberu Švédska:

Brankári: Andreas Linde (FK Molde/Nór.), Tim Erlandsson (AFC Barrow/Angl.), Peter Abrahamsson (BK Häcken)

Obrancovia: Emil Salomonsson (IFK Göteborg), Franz Brorsson, Anton Tinnerholm, Pa Konate (všetci Malmö FF), Linus Wahlqvist, Filip Dagerstaal (obaja IFK Norrköping), Joakim Nilsson (IF Elfsborg), Jacob Une-Larsson (IF Djurgaarden)

Stredopoliari: Kristoffer Olsson (FC Midtjylland/Dán.), Joel Allansson (FC Randers/Dán.), Oscar Lewicki (Malmö FF), Viktor Claesson (IF Elfsborg), Saman Ghoddos, Ken Sema (obaja FK Östersund)

Útočníci: Nicklas Bärkroth, Sebastian Andersson, David Moberg-Karlsson (všetci IFK Norrköping), Per Frick (IF Elfsborg), Alexander Isak (AIK Štokholm), Alexander Jeremejeff (Malmö FF)