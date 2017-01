Dvojmetrovému strelcovi nórsky futbal sedí. Varuje pred Švédmi

Tomáš Malec sa v ročníku 2013/2014 stal najlepším strelcom najvyššej slovenskej súťaže.

Dvojmetrový útočník mal na sebe reprezentačný dres futbalovej dvadsaťjednotky pätnásťkrát, ale až uplynulú nedeľu si odkrútil premiéru aj v prvom tíme slovenskej reprezentácie.

Slovenský tím podľahol Ugande 1:3. Ako hodnotíte svoj reprezentačný debut?

Prehrali sme, takže spokojný, samozrejme, nie som. Hralo sa mi však celkom dobre, usiloval som sa byť aktívny v šestnástke, hoci priestoru som veľa nemal, súperovi hráči ho dosť prehusťovali.

Mohlo Slovensko vybojovať podľa vás lepší výsledok?

Škoda, že nám nevyšiel úvod, dostali sme v ňom dva góly, potom sa nám už ťažko hralo proti rozbehnutému, rýchlemu súperovi, ktorý aj slušne kombinoval. V prestávke nám tréner vravel, aby sme sa držali svojej hry, ale žiadal, aby sme ju zrýchlili. Znížili sme, ale vzápätí sme inkasovali tretí gól, čo definitívne rozhodlo. Robili sme Ugande problémy, čo ma teší. Musím brať do úvahy, že sme v tomto zložení hrali vôbec prvý raz, viacerí z nás neboli rozohratí a kompaktného súpera čaká vrchol sezóny na africkom šampionáte.

V Spojených arabských emirátoch ste už viac ako týždeň. Ako ste spokojný s pobytom?

Všetko je veľmi dobre zabezpečené, máme kvalitné podmienky na tréning. Trénovali sme najskôr dva razy za deň, teraz máme jeden tréning denne. Ihriská i hotel sú na úrovni, okolo nás sa pohybujú ľudia, ktorí nám vychádzajú v ústrety, na nič sa nemôžeme sťažovať.

Vyhovuje vás aj miestna strava?

Stravu prispôsobili požiadavkám, ktoré pripravil náš lekár, myslím, že vyhovuje všetkým.

Už vo štvrtok vás čaká výber švédskej ligy. Máte skúsenosti z Nórska. Hrávali ste v Trondheime, teraz v Lilleströme. Dá sa porovnávať nórsky a švédsky futbal?

Majú veľa spoločného, platí to aj o švédskej a nórskej lige, sú na podobnej úrovni. Švédi sú ešte viac takticky zdatní, čaká nás náročný a zaujímavý zápas. Musíme si na nich dať pozor. O ich sile svedčí aj fakt, že v nedeľu podľahli Pobrežiu Slonoviny len tesne 1:2, po prvom polčase viedli.

Tréner Kozák hovoril, že chce dať šancu všetkým hráčom. Nastúpi mužstvo proti Švédom v inom zložení?

O tom sme zatiaľ nehovorili, ale všetci sme tu približne na rovnakej úrovni a predpokladám, že priestor dostanú aj ďalší.

V tíme je len zopár legionárov. Vy ste nemali problém s uvoľnením?

Nie, tréner ma síce chvíľu naťahoval, keď som mu oznámil, že mám pozvánku do reprezentácie. Vravel, že si to ešte rozmyslí. Ale potom bez problémov súhlasil.

Aký program má teraz váš nórsky tím?

Začal s prípravou len od pondelka. V závere minulého roka sme mali voľno, aj Vianoce som trávil na Slovensku a na zraz do Senca som to teda nemal ďaleko. Až 15. februára ideme na sústredenie do Španielska. Takže v klube toho veľa nezmeškám. Príprava bude ešte dlhá, súťaž sa hrá až od začiatku apríla.

Neskrývate, že ste v Nórsku spokojný, ale v Lilleströme ste na hosťovaní ako kmeňový hráč LASK-u Linz. Radi by ste zostali na severe Európy?

Mne nórsky štýl hry i liga v tejto krajine sedí. Do klubu navyše prišiel nový tréner a povedal mi, že chce, aby som hrával, mám jeho dôveru. To ma teší, ale uvidíme, čo bude v lete. O mojej budúcnosti sme zatiaľ v klube nehovorili, táto debata nás len čaká. Lilleström by ma musel kúpiť, ak by chcel, aby som v tíme pokračoval aj v budúcnosti. Cítim sa v Nórsku dobre, vyhovujú mi aj klimatické podmienky, ktoré tu vládnu.

Máte radšej chladnejšiu klímu?

Áno, cítim sa v nej lepšie ako v horúčavách.

To znamená, že v Spojených arabských emirátoch nie ste teraz vo svojej koži? Aké tam vládne počasie?

Celkom príjemné, ale až v podvečer a večer, v čase, keď sa hrajú zápasy. Vtedy je okolo dvadsať stupňov. Cez deň vystúpia teploty na tridsať stupňov, čo nie je pre mňa úplne ideálne.

Chodíte sa schladiť do mora?

Pláž je asi desať minút pešo od hotela, ale ešte sme nemali čas na kúpanie. Aj keď sme tu už viac ako týždeň, sústredili sme sa najmä na futbal. Boli sme sa akurát pozrieť na okruh Yas Marina, kde sa jazdia preteky F1, sme ubytovaní neďaleko neho. V pondelok sme si urobili zaujímavý výlet do Dubaja. Teraz sa už koncentrujeme na zápas so Švédmi.