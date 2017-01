Futbalisti začnú rok proti Ugande bez opôr

Keďže sa zápasy neuskutočnia v asociačnom termíne, Slovensko nastúpi na obe stretnutia bez svojich zahraničných opôr. V jeho drese sa objavia najmä futbalisti z domácej súťaže, v aktuálnom kádri je ich až sedemnásť, doplní ich štvorica z poľskej ligy a po jednom hráčovi z českej a nórskej najvyššej súťaže.

Napriek tomu bude prvý zápas oficiálny. Uganda ho využije aj prípravu na Africký pohár národov, mala by nastúpiť v kompletnom zložení a výsledok sa bude rátať do rebríčka Medzinárodnej futbalovej únie (FIFA). Stretnutie so Švédskom nebude mať punc oficiálnosti, pretože pôjde len o súboj ligových výberov.

Tréner Ján Kozák privítal v pondelok v Senci všetkých 23 futbalistov, ktorí sú v nominácii. Na večernom tréningu chýbala dvojica Králik a Holúbek. Obaja mali teplotu, ale s mužstvom by mali cestovať. V pôvodnej nominácii figurovali aj hráči Dukly Praha Štetina a Považanec, ale klub ich neuvoľnil. Nahradili ich Krivák a Káčer. Tréner mal záujem aj o Mihalíka zo Slavie Praha, ale ani v jeho prípade klub nesúhlasil.

Kozák priznal, že termín nie je ideálny, pretože hráči len končia dovolenky a nie sú po dlhšej prestávke v plnej záťaži. V nominácii sú futbalisti, ktorí majú už nejaké skúsenosti a ukázali v minulosti aj kvalitu. „Majú perspektívu a môžu sa ukázať,“ vyhlásil tréner slovenských reprezentantov, ktorý chce dať v dvoch stretnutiach šancu všetkým nominovaným hráčom.

Do emirátov sa v utorok presunie výprava vo dvoch skupinách – prvá krátko odletí pred dvanástou, druhá o tretej popoludní. Futbalistov okrem dvoch zápasov čaká aj jedenásť tréningov.