Do Abú Zabí proti Ugande a Švédsku pôjdu Hlohovský aj Malec

V SAE sa predstaví tzv. ligový výber SR zložený predovšetkým z hráčov slovenskej Fortuna ligy, poľskej Ekstraklasy a najvyššej českej súťaže. Jediný nominovaný hráč, ktorý nepôsobí v týchto troch krajinách, je útočník nórskeho Lilleströmu Tomáš Malec.

„Chceme dať príležitosť hráčom z našej ligy, z poľskej, českej; tým, ktorí prešli mládežníckymi kategóriami, ale už majú 23, 24 rokov. V lige sú zaujímaví hráči. Uvidíme, ako k tomu pristúpia kluby, pretože to nie je asociačný termín. Verím, že dáme dokopy mužstvo, chcem najmä vidieť hráčov v tréningovom procese a zápasoch a zistiť, do akej miery môžem s nimi prípadne počítať do užšieho kádra,“ povedal Ján Kozák v interview, ktorého videozáznam počas minulého týždňa priniesol web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie

Brankári: Martin Dúbravka (Slovan Liberec/ČR), Adam Jakubech (Spartak Trnava), Michal Šulla (FK Senica)

Obrancovia: Martin Šulek (AS Trenčín), Juraj Kotula (Slovan Bratislava), Denis Vavro, Martin Králik, Jakub Holúbek (všetci MŠK Žilina), Lukáš Štetina (Dukla Praha/ČR), Dominik Kružliak (MFK Ružomberok), Matúš Čonka (Spartak Trnava)

Stredopoliari: Patrik Mišák, Dávid Guba, Roman Gergel (všetci Bruk-Bet Termalica Niecziecza/Poľ.), Jakub Považanec (Dukla Praha/ČR), Martin Bukata (Piast Gliwice/Poľ.), Tomáš Huk (DAC 1904 Dunajská Streda), Filip Hlohovský, Michal Škvarka (obaja MŠK Žilina), Filip Oršula (Slovan Bratislava), Jakub Paur (AS Trenčín)

Útočníci: Tomáš Malec (SK Lilleström/Nór.), Pavol Šafranko (Šport Podbrezová)

Realizačný tím:

Tréner: Ján Kozák, asistent trénera: Štefan Tarkovič, tréner brankárov: Miroslav Seman, kondičný tréner: Martin Rusňák, lekár: Ján Baťalík, fyzioterapeuti: Marián Drinka, Peter Hečko, masér: Mário Prelovský, kustódi: Ján Beniak, Michal Beseda, videoanalytik: Michal Slyško, technický vedúci: Róbert Tomaschek