Brexit, Trump i Ranieri. Dejú sa podivné veci, čuduje sa Klopp aj Mourinho

Lokálny umelec maľuje múr v Leicesri do klubových farieb a podobizne trénera Claudia Ranieriho.

„Postaral sa o najkrajšiu vec v dejinách anglickej ligy a jeden z najpôsobivejších momentov v histórii futbalu, no ušla sa mu primalá pocta vzhľadom na to, čo dokázal. V Leicestri sa zbavili niekoho, po kom by mal byť pomenovaný tamojší štadión,“ skonštatoval 54-ročný Portugalčan.

Jeho trénerský kolega z lavičky FC Liverpool Jürgen Klopp pridal menšiu filozofickú úvahu. „Či som prekvapený? Nie. V rokoch 2016 a 2017 sa dejú samé podivné veci – brexit, Trump a teraz Ranieri,“ zamyslel sa nemecký lodivod.