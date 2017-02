Legendárny Jozef Adamec oslávi v nedeľu 75. narodeniny

Adamec v ankete o futbalistu storočia na Slovensku obsadil druhé miesto za obrancom Jánom Popluhárom. V reprezentácii sa preslávil najmä hetrikom v priateľskom zápase proti Brazílii 23. júna 1968 a predtým úspešným účinkovaním výberu bývalého Československa na majstrovstvách sveta v roku 1962 v Čile, kde mužstvo v kádri s Adamcom obsadilo historické druhé miesto.

Jozef Adamec sa narodil 26. februára 1942, prvé futbalové kroky urobil v rodnom Vrbovom. V roku 1959 odišiel do Spartaka Trnava. Debut v bývalej prvoligovej československej súťaži ako 17-ročný absolvoval 23. marca 1959 proti RH Brno. V kariére následne pokračoval v Dukle Praha (1961 – 1963), potom sa nakrátko vrátil do Trnavy a v rokoch 1964 – 1966 bol hráčom Slovana Bratislava. Po ďalšom návrate do Spartaka v roku 1966 hral v mužstve „andelov“ jedenásť rokov. Na sklonku aktívnej činnosti na futbalových trávnikoch si zahral aj v Slovane Viedeň (1977 – 1980).

Okrem spomenutej striebornej medaily zo svetového šampionátu v Čile 1962 (bol v kádri najmladším vicemajstrom sveta) sa zúčastnil aj na MS 1970 v Mexiku. Adamec reprezentoval Československo 44-krát, sieť súpera napol štrnásťkrát. Premiéru v najcennejšom drese zažil 30. októbra 1960 proti Holandsku vo veku 18 rokov, posledný medzištátny duel odohral v roku 1973 v Škótsku, symbolicky sa rozlúčil v októbri 1974 v stretnutí so Švédskom.

Vo svojej zbierke má sedem titulov majstra Československa, z toho dva razy s Duklou Praha (1961/1962 a 1962/1963) a päťkrát so Spartakom Trnava (1967/1968, 1968/1969, 1970/1971, 1971/1972 a 1972/1973), je štvornásobným víťazom Československého pohára a dvakrát triumfoval v Slovenskom pohári. Povesť vynikajúceho kanoniera potvrdil tým, že v najvyššej československej súťaži strelil najmä obávanou ľavačkou v 383 zápasoch až 170 gólov (Trnava – 138, Dukla Praha – 17, Slovan Bratislava – 15). Je členom prestížneho Klubu ligových kanonierov.

Štyri razy sa stal Jozef Adamec, prezývaný „Hatrlo“, kráľom ligových strelcov (1967, 1968, 1970 a 1971). Po skončení aktívnej hráčskej kariéry zostal pri futbale. Začal ako asistent trénera „doma“ v Trnave, neskôr viedol aj Slovan Viedeň, Šaľu, Banskú Bystricu, Vorwärts Steyr, Inter Bratislava, Bohemians Praha, Zlín, Dunajskú Stredu, Trnavu, Prešov, ďalšie dva bratislavské kluby Slovan a Artmediu a od roku 2006 pôsobil v rôznych funkciách opäť v domovskom Spartaku.

Od 26. februára 1999 do 30. novembra 2001 bol trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie.