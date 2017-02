Harry Potter dokúzlil. City šli bokom

Podobizeň Claudia Ranieriho v meste Leicester. Autor: SITA/AP, Chris Radburn

Novinári zobrazili skúseného futbalového trénera ako Júliusa Caesara. Cez plecia mal prehodený plášť, na hlave vavrínový veniec.

Najnáročnejšie rozhodnutie

Dôvod?

Išlo o prejav úcty. Ranieri výrazne prispel k jednej z najväčších senzácií v dejinách športu. Futbalistov Leicestru priviedol k titulu v anglickej Premier League. Médiá pritom vypísali na triumf outsidera šialený kurz 5000:1 – vyšší ako na to, že niekto zazrie živého kráľa rokenrolu Elvisa Presleyho.

„Nikdy som nepremýšľal nad tým, kam by som to mohol s touto partiou chlapcov dotiahnuť. Som pragmatik. Chcel som im len pomôcť k víťazstvu v každom zápase,“ hovoril muž, ktorého začiatkom januára vyhlásila Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) za najlepšieho trénera minulého roka.

Ranieriho mnohí označili za futbalového kúzelníka, po nasadení okuliarov ho prirovnali k rozprávkovému Harrymu Potterovi. Lenže taliansky mág dokúzlil. Vo štvrtok dostal vyhadzov.

„Bolo to najnáročnejšie rozhodnutie, aké sme za sedem rokov, čo sme v klube, museli urobiť. Našou povinnosťou je však nadradiť klubové záujmy nad osobné pocity. Bez ohľadu na to, aké sú silné,“ uviedol v oficiálnom vyhlásení Aiyawatt Srivaddhanaprabha, thajský viceprezident a miliardár.

Bol to práve on, kto priviedol pred dvomi rokmi Ranieriho do klubu. Ani silné väzby však neudržali 65-ročného experta vo funkcii. Pohľad na ligovú tabuľku bol totiž pre každého fanúšika Leicestru nesmierne stresujúci a smutný. Obhajca titulu spadol až na sedemnáste miesto a reálne mu hrozí, že s anglickou elitou sa po sezóne rozlúči. Od zostupu ho delí pred víkendovým 26. kolom jediný bod.

Smutné a neodpustiteľné

Ak by Leicester napokon tvrdý boj o záchranu prehral, stal by sa len druhým majstrom v dejinách najvyššej anglickej súťaže, ktorý by v nasledujúcej sezóne zostúpil. Dosiaľ jediným je Manchester City. Leicester momentálne čaká na víťazstvo už šesť kôl, ostatných päť súbojov prehral.

„Samozrejme, neočakávali sme, že obhájime titul a budeme mať rovnaké výsledky ako v minulej sezóne. Ale záchrana v súťaži je našou povinnosťou. Cítime, že zmena trénera je nutná,“ píše sa v klubovom vyhlásení.

Ranieriho odvolanie však prišlo neočakávane. Len deň po tom, ako City prehrali v úvodnom osemfinálovom zápase Ligy majstrov na ihrisku FC Sevilla 1:2. Vďaka tomuto výsledku si totiž udržali reálnu šancu na postup do štvrťfinále.

„To, čo urobilo vedenie Leicestru, je neodpustiteľné. Takýto koniec si Ranieri nezaslúžil. Tento deň je nesmierne smutný. Pre mňa i pre každého fanúšika, ktorý miluje túto hru,“ uviedol pre BBC legendárny Gary Lineker.

Niekdajšia opora Leicestru hovorila ešte pred deviatimi mesiacmi o najväčšom šoku svojho života. Napokon, od siedmich rokov má na štadióne svoje stabilné miesto, je majiteľom permanentky.

Ani Lineker nechce chodiť v budúcej sezóne na druholigové zápasy. To však nie je v jeho rukách. A po štvrtku už ani v Ranieriho.