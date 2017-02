Brazílčania prepustili tvorcu splneného olympijského sna

Brazílska futbalová konfederácia s mládežníckym kormidelníkom rozviazala spoluprácu po tom, ako si „kanárici“ nedokázali zabezpečiť účasť na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov, ktoré sa od mája do júna uskutočnia v Kórejskej republike. Na kontinentálnom šampionáte obsadili až piatu priečku. Z ekvádorského podujatia sa kvalifikovali štyri najlepšie tímy: Uruguaj, domáca reprezentácia, Venezuela a Argentína. Mladí Brazílčania z deviatich zápasov vyhrali tri, štyrikrát remizovali a utrpeli dve prehry.

Micale prevzal dvadsiatku v máji 2015 krátko pred MS tejto vekovej kategórie na Novom Zélande, kde jeho zverenci vo finále podľahli Srbom. K olympijskému výberu sa dostal po uvoľnení Carlosa Dungu v júni 2016 a s prispením najväčšej súčasnej hviezdy Neymara sa mu podarilo naplniť očakávania usporiadateľskej krajiny OH v Riu de Janeiro. Domáci tím vo finále na Maracane zdolal Nemecko v rozstrele zo značky pokutového kopu. Micalemu len nedávno predĺžili zmluvu do OH 2020.