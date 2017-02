Európa chce 16 miesteniek na majstrovstvách sveta

Portugalčan Cristiano Ronaldo na ME 2016 vo Francúzsku.

Po zasadnutí výkonného výboru UEFA to oznámil prezident Aleksander Čeferin s tým, že rovnako bude pri rokovaní s FIFA žiadať, aby v základnej skupine MS bol vždy len jeden európsky celok.

FIFA nedávno odhlasovala nový formát svetového šampionátu so 16 základnými skupinami po troch účastníkoch, z nich vždy dvaja postúpia do vyraďovacej fázy. UEFA preto chce žiadať o to, aby mala svojho zástupcu v každej skupine.

„Podľa nás je reálne žiadať o najmenej 16 účastníckych miest s tým, že by každý európsky celok bol v inej skupine. Ak je pravda, že kvalita je na našej strane, potom by mali všetky postúpiť do druhej fázy. Výbor s naším názorom súhlasil,“ uviedol Čeferin. FIFA má o rozdelení účastníckych miest medzi konfederácie rozhodnúť 11. mája na kongrese v Bahrajne.

UEFA dnes rokovala aj o pokračujúcich reformách. Prezident UEFA a členovia výkonného výboru môžu zostať vo funkcii maximálne v troch štvorročných obdobiach. Do výkonného výboru môžu kandidovať len predsedovia, podpredsedovia, výkonní riaditelia a generálny sekretári jednotlivých národných asociácií. Vo výbore budú mať novo garantovaná dve miesta tiež zástupcovia Európskej klubovej asociácie (ECA).

„Teší ma, že výkonný výbor jednohlasne podporil reformy, ktoré sú podľa mňa zásadné pre posilnenie UEFA a ktoré boli pilierom mojej kandidatúry na prezidentský post,“ povedal Čeferin. Reformy ešte musí schváliť kongres UEFA 5. apríla v Helsinkách.