Tichý hrdina Aboubakar v sebe ukrýva záblesky geniality

Vincent Aboubakar so zlatou medailou.

Vincent Aboubakar si s ním však poradil hravo – ako s prváckou násobilkou. Keď na kamerunského futbalistu letela dve minúty pred koncom finálového zápasu Afrického pohára národov lopta, nemal sa k nej za žiadnych okolností dostať. Cesta k nej bola zahataná. Na hrote bol v obkľúčení trojice obrancov, široko-ďaleko žiaden spoluhráč.

Lenže náhradník ukázal výnimočnú šikovnosť. A odvahu. Prvým dotykom si loptu spracoval, druhým prekabátil prvého brániaceho Egypťana, tretím prestrelil zvyšných dvoch i brankára. Gól, na ktorý 25-ročný strelec nikdy nezabudne.

Dôvod? Zariadil ním pre svoju krajinu titul afrického šampióna. Kamerun zvíťazil 2:1. „Tento chlapec má ohromný potenciál. Odchod Eto'a z reprezentačného tímu mu môže nesmierne pomôcť. Som zvedavý, ako sa vyrovná s touto zmenou,“ vravela už v októbri 2014 iná legenda kamerunského futbalu Patrick M'boma.

Lenže srdcia kamerunského ľudu si Aboubakar nezískaval ľahko. Pred tohtoročným Africkým pohárom národov si na seba obliekol národný dres na troch veľkých akciách. Reprezentoval na majstrovstvách sveta 2010 a 2014, na kontinentálnom šampionáte 2015. Ani na jednom z turnajov gól nestrelil.

Zdalo sa, že 25-ročný zakončovateľ pohorí aj v Gabone. Na prvý zápas s Burkinou Faso ho tréner Hugo Broos z disciplinárnych dôvodov nemohol nominovať, v druhom s Guineou-Bissau ho po slabom výkone striedal. V treťom s Gabonom ho poslal na trávnik až v závere. S cieľom oživiť hru, médiá však písali o veľkom sklamaní.

„Vincent je dobrý futbalista. V jednom zápase sa mu nedarí, v ďalšom žiari. Nemali by sme ho zatracovať,“ hovoril vtedy Broos.

Belgický tréner zrejme tušil, čo príde. Aj preto svojho kanoniera podporil. A urobil dobre. Vo finále sa mu odvďačil najlepšie, ako len mohol. „Mám pocit, že nezvíťazila partia futbalistov. Úspech nám zabezpečila partia skvelých kamarátov,“ vravel Broos. Mimochodom, v jeho víťaznom tíme je aj dvojica hráčov zo slovenskej ligy – Robert Ndip Tambe (Spartak Trnava) a Ernest Mabouka (MŠK Žilina).

Kamerunská radosť po záverečnom hvizde. Autor: SITA/AP, Sunday Alamba

Na čele nových šampiónov však bude pri oslavách stáť Aboubakar. Hráč, ktorý nie všetkým sedí, no je schopný výnimočných činov. „Je príliš tichý, takmer vôbec nerozpráva. Často sa od nás separuje,“ povedal o ňom pred časom jeden z nemenovaných spoluhráčov. „Z Aboubakara môže byť jedného dňa legenda nášho futbalu. Má všetky predpoklady na to, aby bol dôstojným nástupcom Eto'a,“ vyhlásil Milla.

Mimochodom, Eto'o je aj tri roky po ukončení reprezentačnej kariéry najlepším strelcom v dejinách Afrického pohára národov. Na konte má osemnásť gólov. „Je technicky nadaný, schopný zábleskov geniality,“ uviedol pred časom o svojom nástupcovi niekdajší strelec Barcelony, Chelsea Londýn či Interu Miláno.

Do takých veľkoklubov to zatiaľ Aboubakar nedotiahol, no ktovie, jedného dňa sa mu možno splnia sny. Pozornosť už na seba upútal. Teraz je len na ňom, ako si bude počínať v drese Besiktasu Istanbul, kde je na hosťovaní z FC Porto.