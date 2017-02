Bývalá hviezda slovenskej ligy v Česku vyhorela. Skúsi to v Poľsku

Dvadsaťtriročný útočník a bývalý hráč AS Trenčín Van Kessel sa v drese „zošívaných“ nepresadil podľa svojich predstáv a s Pražanmi neodcestoval ani na sústredenie do Španielska. V Lechii sa stretne so slovenskou dvojicou Dušan Kuciak, Lukáš Haraslín.

„Klub nad Ginom rozhodne nezlomil palicu. Obvykle sa stáva, že hráči potrebujú na aklimatizáciu alebo zapadnutie do herného systému dlhší čas. Je však isté, že v Slavii sa v konkurencii Milana Škodu a Murisa Mešanoviča do základnej zostavy na ihrisko nedostane a pri takom drahom futbalistovi klub potrebuje, aby hrával,“ povedal predseda predstavenstva SK Slavia Praha Jaroslav Tvrdík.

Lechia je po jesennej časti Ekstraklasy na druhej priečke o skóre za Jagielloniou Bialystok, oba tímy majú po 39 bodov a jarné boje odštartujú vzájomným duelom v Gdansku počas nasledujúceho víkendu (12. februára o 18.00 h).