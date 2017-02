Premier League je už bez Slovákov, Kuciak zamieril do Lechie Gdansk

Hull potvrdil transfer prostredníctvom svojho verifikovaného twitterového konta, Kuciakovi poďakoval a zaželal mu všetko dobré počas ďalších rokov jeho kariéry. Tridsaťjedenročný gólman prišiel do Hullu na začiatku vlaňajšieho februára, no nedokázal sa presadiť do zostavy mužstva, ktoré postúpilo medzi anglickú elitu. Za A-tím Hullu chytal iba raz – 23. augusta v 2. kole Ligového pohára proti Exeteru City (3:1 pre Hull).

Žilinský rodák Kuciak pôsobil v rodnom meste v MŠK (2002 – 2008), neskôr v rumunskom FC Vaslui (2008 – 2011) a Legii Varšava (2011 – 2016). S Legiou získal tri domáce tituly a tri národné poháre. V zbierke má aj triumf v najvyššej slovenskej súťaži.

Kuciakovým novým spoluhráčom je aj jeho krajan, 20-ročný stredopoliar Lukáš Haraslín. Ten je v Gdansku od leta 2015. Počas jesene bol jednotkou Lechie medzi tromi žrďami 19-ročný Srb Vanja Milinkovič-Savič. Lechia je po jesennej časti Ekstraklasy na druhej priečke o skóre za Jagielloniou Bialystok, oba tímy majú po 39 bodov a jarné boje odštartujú vzájomným duelom v Gdansku počas nasledujúceho víkendu (12. februára o 18.00 h).

„Vždy ma zaujímali trofeje, Lechia je v skupine mužstiev, ktoré bojujú o titul. To bol jeden z hlavných dôvodov, prečo som sa rozhodol pre návrat do Poľska,“ uviedol Dušan Kuciak pre web svojho nového zamestnávateľa a doplnil: „Je tu dobrý tím, hovoril som o tom s Lukášom Haraslínom, ktorého poznám. Dúfam, že sa čoskoro dostanem do základnej zostavy. To je môj cieľ.“

Kuciak bude v Lechii nosiť dres s číslom jeden. „Naposledy som mal toto číslo ešte v Žiline, preferoval som dvanástku. Viem však, že v Lechii je dvanástka rezervovaná pre fanúšikov. Rešpektujem to,“ uzavrel Kuciak.

V neúspešnej kvalifikácii o postup na MS 2014 do Brazílie odchytal Kuciak v drese slovenskej reprezentácie päť stretnutí. Na MS 2010 v JAR nechýbal vo výbere vtedajšieho kormidelníka SR Vladimíra Weissa staršieho.