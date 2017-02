Futbalový Einstein mal povesť železného muža

Hlúpe predsudky o hlupákoch

Londýnsky rodák sa pýši IQ, ktorého hranica presahuje hodnotu 150. Rovnaký úspech dosiahne v testoch vskutku len málokto. Presnejšie jedna desatina percenta svetovej populácie… Len pre zaujímavosť: svetoznámy Albert Einstein vytiahol svoj inteligenčný kvocient na 160 bodov.

„Nie je spravodlivé, keď si ľudia myslia, že futbalisti sú hlúpi. Sú to len ich predsudky. Mne sa v škole vždy veľmi darilo,“ hovoril pred časom Lampard.

Jeden z najlepších stredopoliarov v dejinách futbalu ukončil pred dvomi dňami definitívne aktívnu kariéru. Vo veku 38 rokov. „Mám pocit, že prišiel ten správny čas. Mal som síce viacero zaujímavých ponúk z Anglicka, no cítim, že chcem otvoriť ďalšiu životnú kapitolu. V každom prípade som hrdý na to, čo som na ihrisku dosiahol,“ odkázal fanúšikom prostredníctvom jednej zo sociálnych sietí.

Lampard sa síce rozlúčil s futbalom v pozícii hráča New Yorku City, kde pôsobil ostatné dva roky, no jeho meno je mimoriadne úzko späté s londýnskou Chelsea. Tmavomodrý dres si obliekol viac ako 600-krát a s 211 gólmi je najlepším strelcom v klubovej histórii. Nie div, že na Stamford Bridge je legendou, uznávanou ikonou.

Protežovaný?

Aj napriek tomu, že nie je odchovancom slávneho klubu. Prišiel doň z konkurenčného West Hamu, v ktorom ho fanúšikovia upodozrievali, že miesto v tíme má len vďaka protekcii. Trénerom bol totiž jeho strýko.

„Už vtedy som sníval o tom, že jedného dňa prestúpim do veľkého klubu. Do takého, s ktorým vyhrám slávne trofeje,“ vravel Lampard.

Sny začal meniť na skutočnosť v Chelsea. Netrvalo dlho a z mladíka, vtedy ešte len tínedžera, sa stala čoskoro opora tímu. Srdcia priaznivcov si získal najmä vďaka skvelému prehľadu, bojovnosti či tvrdej strele z diaľky. Nie je prekvapením, že popri legendárnom stopérovi Johnovi Terrym sa stal Lampard jedným z lídrov Chelsea.

Priviedol ju (neraz aj s kapitánskou páskou na ruke) k trom majstrovským titulom, triumfu v Lige majstrov, Európskej lige a ďalším ôsmim trofejám.

„Najväčšia časť môjho srdca patrí Chelsea. Nikdy nezabudnem na to, ako mi ľudia z tohto klubu dali šancu. Na to, ako sme spolu povyhrávali mnoho vzácnych trofejí. Ani na fanúšikov – bez nich by som také niečo nikdy nedokázal. Oni ma hnali vpred, dodávali mi energiu,“ uviedol Lampard.

Ten mal povesť železného muža. V Premier League stanovil rekord v počte po sebe odohratých zápasov. Jeho séria sa zastavila na čísle 164.

Príbeh lásky

Úctu voči fanúšikom naplno deklaroval Lampard pred necelými tromi rokmi. Vtedy už bol pre ambiciózny londýnsky veľkoklub nepotrebný a prestúpil do New Yorku. Američanom sa sezóna začínala až na jar a tak dostal ponuku hosťovať v Manchestri City (majitelia mali podiel aj v newyorskom klube).

Osud to zariadil tak, že nastúpil aj v zápase s milovanou Chelsea. V závere sa dostal k lopte o čosi skôr ako jeho dlhoročný kamarát Terry a vyrovnal na konečných 1:1. Lampard sa však netešil, zostal pokojný, takmer smutný.



Frank Lampard tlieska fanúšikom Chelsea ako hráč Manchestru City.

„Nemohol som reagovať inak. Keby sa to nestalo v súboji s Chelsea, bol by som nadšený. Už keď som sa ráno prebudil, nevedel som, aký výsledok si mám priať. Po góle som cítil niečo medzi smútkom a radosťou,“ hovoril Lampard.

Londýnski fanúšikovia jeho gesto ocenili – zožal najväčší aplauz spomedzi všetkých hráčov. Bol to symbol zavŕšenia veľkej (absolútne nevšednej) futbalovej lásky.

Detské knižky

Niekoľko ich mal Lampard aj v osobnom živote. Nie všetky však mali šťastný príbeh. Keď si jedného dňa vyrazili hráči Chelsea na dovolenku do Las Vegas, nechýbal medzi nimi ani Lampard. Britské médiá vypátrali, že v meste hriechu si anglický reprezentant užíval s neznámou brunetkou. Zatiaľ čo sa jeho vtedajšia snúbenica Elen Rivesová doma, v Londýne, starala o dve deti. Pár sa následne rozišiel.

Mimochodom, Lampardov vzťah k deťom je veľmi pozitívny. Napísal pre ne dokonca sériu knižiek. Jej názov je: Frankieho dobrodružstvá a zázračný futbal.

S knihami budú zrejme spojené aj najbližšie roky Lampardovho života. Nebude ich však písať, ale študovať. V pláne má totiž získanie trénerskej licencie.

Pri jeho IQ by sa ho fanúšikovia na niektorej z lavičiek mohli dočkať už čoskoro…

Frank Lampard v číslach