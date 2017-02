Novinár označil Zozuľu za radikála. Fanúšikovia Vallecana ho vyháňajú

Dvadsaťsedemročný útočník v službách Realu Betis Sevilla mal odísť na hosťovanie do Raya Vallecana, ale priaznivci druholigového klubu ho vypudili pre údajné sympatie ukrajinského reprezentanta s ideológiou radikálnych skupín.

Transfer však riadne vstúpil do platnosti a Zozuľa až do otvorenia ďalšieho prestupového obdobia nemôže hrať za iný klub ako Rayo. V pondelok sa vraj hráč rozhodne, či do Madridu odíde, alebo zostane v Seville. Situáciu riešia riadiaci orgán oboch súťaží LFP, oba kluby aj hráčska asociácia.

„Všetky strany vystupujú v záležitosti jednotne. Na stretnutí sme sa dohodli, že zaručíme bezpečnosť hráča v profesionálnom aj súkromnom živote,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení.

Na Zozuľovu stranu sa postavili aj hráči Betisu na čele s trénerom Víctorom Sánchezom. Na tlačovej konferencii odsúdili „lynč hráča, ktorého správanie bolo od jeho príchodu do Španielska bezchybné“. Kapitán Joaquín Sánchez prečítal vyhlásenie, v ktorom vyslovil pohoršenie z „extrémne vážnej“ situácie. „Všetci sme Zozuľa,“ vyhlásil.

V radoch priaznivcov Vallecana vyvolali búrku nevôle informácie o tom, že rodák z Kyjeva údajne podporuje názory krajne pravicovej polovojenskej skupiny vo svojej vlasti. Dvadsaťsedemročný Zozuľa už medzičasom napísal podporovateľom madridského klubu list, v ktorom ich ubezpečil, že ide o veľké nedorozumenie.

Celú nepríjemnosť vraj spôsobil istý španielsky novinár so slabými znalosťami o hráčových názoroch a politickej situácii na Ukrajine, ktorý ho pred letným prestupom z Dnipra Dnipropetrovsk do Betisu vyfotografoval na letisku v tričku so štátnym znakom jeho krajiny mysliac si, že ide o symbol podpory radikálov.

Prezident LFP Javier Tebas vraj dokonca zvažuje podanie trestného oznámenia na fanúšikov Raya.