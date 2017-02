Lampard končí. Prišiel moment na začiatok novej životnej kapitoly, vyhlásil

Informoval o tom prostredníctvom vyhlásenia na instagrame. „Po neuveriteľných 21 rokoch som sa rozhodol, že nastal správny čas ukončiť kariéru profesionálneho futbalistu. Aj keď som dostal viacero zaujímavých ponúk a mohol naďalej hrať doma alebo v zahraničí, v 38 rokoch cítim, že prišiel moment na začiatok novej životnej kapitoly,“ vyhlásil Lampard. Dlhoročný hráč FC Chelsea (2001–2014) najčastejšie nastupoval v strede záložnej formácie, zdobila ho presná prihrávka a výborné zakončenie zo strednej vzdialenosti. Ako referuje štatistické twitterové konto OptaJoe, žiadny iný hráč v dejinách anglickej Premier League nedosiahol spoza šestnástky viac presných zásahov ako Lampard (41).

Rodák z Romfordu vo východnej časti Londýna odštartoval seniorskú kariéru medzi „kladivármi“ vo West Hame United, kde vydržal do roku 2001. Nasledovali úspešné roky v FC Chelsea. V júli 2014 podpísal ako voľný hráč zmluvu s účastníkom zámorskej MLS FC New York City. Predtým, ako zamieril za „veľkú mláku“, si ešte odkrútil krátky angažmán v Manchestri City. Dohromady na klubovej úrovni odohral 913 stretnutí a zaznamenal 274 gólov. Za Anglicko nastúpil v 106 meraniach síl, strelil 29 gólov.

„Rád by som sa poďakoval mnohým ľudom, ktorí ovplyvnili moju futbalovú cestu. Mojím rodičom za to, že mi vštepovali hodnoty tvrdej práce, obetavosti a profesionality. Ďakujem za podporu mojej manželke Christine a dcérkam Lune a Isle. Veľmi vás milujem. Ďakujem aj mojim úžasným spoluhráčom, trénerom, manažérom a všetkým zamestnancom, s ktorými som mal tú česť pracovať. Nesmiem zabudnúť na kluby. West Ham United mi v roku 1996 doprial debut medzi dospelými a ľuďom v ňom patrí vďaka za to, že mi v takom nízkom veku verili. Cením si aj podpory v mojich posledných dvoch pôsobiskách – v Manchestri aj v New Yorku. Samozrejme, najväčšia časť môjho srdca patrí Chelsea, klubu, ktorý mi dal najviac krásnych spomienok. Nikdy nezabudnem na príležitosť, ktorú mi dal, a na všetko, čo sme spolu dosiahli. Nesmiem zabudnúť ani na fanúšikov. Boli ste to vy, ktorí ste ma rok čo rok poháňali vpred,“ doplnil Lampard, ktorý počas svojej bohatej kariéry získal viacero významných trofejí. Trikrát vyhral anglickú ligu, štyrikrát sa stal víťazom tamojšieho FA Cup-u, raz triumfoval v Lige majstrov aj Európskej lige. „Som nesmierne hrdý na prvenstvá, ktoré som vyhral. Za svoju vlasť som odohral viac ako stovku duelov. Počas kariéry som strelil viac ako 300 gólov,“ doplnil Lampard a prezradil, čo bude jeho najbližšou náplňou práce: „Teším sa na štúdium trénerstva. Verím, že sa mi podarí získať potrebnú kvalifikáciu a v budúcnosti dostanem šancu aj v tejto oblasti.“

Lampard sa v roku 2000 predstavil v drese anglickej „dvadsaťjednotky“ na ME tejto vekovej kategórie na Slovensku, v roku 2003 si za FC Chelsea zahral v predkole Ligy majstrov v Žiline.