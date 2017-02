Egypťania vo finále APN, Burkinčania hromžia na rozhodcu

V riadnom hracom čase aj po predĺžení bol stav duelu nerozhodný 1:1: „faraónov“ v 67. min poslal do vedenia Mohamed Salah, zakrátko však vyrovnal útočník „žrebcov“ Aristide Bancé. Burkina potom v rozstrele dokonca viedla 3:2, ale následne dvaja jej hráči zlyhali a z postupu sa radoval Egypt. Jeho finálovým súperom bude víťaz štvrtkového druhého semifinále Kamerun – Ghana.

Egypťania sú so siedmimi prvenstvami najúspešnejšou krajinou v histórii APN, podujatie ovládli v rokoch 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 a naposledy 2010.

Hrdinom jedenástkového rozstrelu bol egyptský brankár Essam El-Hadary, nestarnúci gólman zlikvidoval dva pokusy Burkinčanov. Navyše, ako najstarší hráč v dejinách APN opäť posunul hranicu svojho vlastného rekordu – v stredu mal 44 rokov a 17 dní.

„Futbalový realizmus dal romantizmu chladnú lekciu,“ zhodnotil denník Le Monde triumf Egypťanov nad Burkinčanmi, ktorí mali na štadióne v Libreville skoro domáce prostredie. Kormidelník zdolaného tímu Paulo Duarte po stretnutí vyhlásil, že jeho tím končí so vztýčenou hlavou, no s pocitom nedokončenej práce. Senegalského rozhodcu Malanga Diedhioua označil za neobjektívneho. „Blahoželám Egyptu a Héctorovi Cúperovi. Je to skvelý tréner a veľký profesionál, akého Afrika potrebuje. Gratulujem aj mojim hráčom, ktorí odohrali skvelý turnaj a podali fantastické výkony,“ vyhlásil Duarte podľa portálu football365.fr a vzápätí ironicky dodal: „Tiež chcem zablahoželať aj niekomu, kto nám na ihrisku zabránil vyhrať. Nechcem kritizovať rozhodcu, ale v druhom polčase nám uprel jasný pokutový kop. Každý to videl, iba on sám nie. Ak by sa malo rozhodnúť v riadnom hracom čase alebo predlžení a nie až v rozstrele, víťazstvo si zaslúžila Burkina Faso. Nedovolil, aby sme triumfovali. Cítili sme to z neho.“

Egypťania v roku 2010 pod vedením Hassana Shehatu zavŕšili víťazný hetrik na afrických šampionátoch. Následné obdobie však nebolo príliš úspešné. „Faraóni“ chýbali na APN v rokoch 2012, 2013 aj 2015. Na tohtoročnom turnaji však majú egyptskí fanúšikovia opäť dôvod na optimizmus. Môže za to tréner Héctor Raúl Cúper. Argentínsky odborník postupne vytiahol mužstvo zo stagnácie a vštepil mu účelný štýl hry. Mnohí mu vyčítajú slabšiu streleckú produktivitu, ale pravdou je, že Egypťania na podujatí v Gabone prvýkrát inkasovali až v semifinále.

„Futbal nie je iba o útočení. Defenzíva aj ofenzíva musia byť dobre organizované. Nesmie to byť o tom, že sa hráči iba náhodne hrnú smerom dopredu. Každý zápas má svoj osobitný plán a stratégiu,“ vyhlásil pred niekoľkými dňami 61-ročný kouč, známy z úspešných anabáz v Reale Mallorka či FC Valencia na prelome tisícročí.

Po stredajšom súboji a postupe do finále APN 2017 skonštatoval: „Od začiatku stretnutia sme vedeli, že to nebude ľahké, keďže Burkina Faso má veľmi rýchlych hráčov. Boli lepší ako my a utvorili si šance, ktoré, našťastie, nevyužili. S pribúdajúcim časom na nás doliehala únava. Chceli sme zápas dotiahnuť do rozstrelu, pretože v ňom sa môže stať čokoľvek. Sme veľmi radi, že sme vo finále. Momentálne sa musíme dobre zregenerovať, zotaviť sa z menších kopancov a počkať si na finálového súpera. V minulosti som vo finálových dueloch nemal dosť šťastia (v rokoch 2000 a 2001 prehral s Valenciou vo finále LM, pozn.), dúfam, že tentoraz budeme mať dôvod na radosť,“ povedal podľa L'Equipe Héctor Raúl Cúper.

Majster Afriky si zabezpečí účasť na letnom Pohári konfederácií FIFA v Rusku. Niekdajší tréner „faraónov“ Shehata dúfa, že Egypt bude súčasťou tejto akcie, rovnako tak aj budúcoročných MS v najväčšej krajine sveta. „Myslím si, že sme na tom momentálne veľmi dobre. Cúper za rok nezmenil svoju stratégiu. Jeho taktika je zameraná na prísnu disciplínu v obrane a snahu skórovať z rýchlych protiútokov alebo štandardných situácií. Nekritizujem ho, len vravím, aby sme od Egypta nečakali atraktívny útočný futbal s častým držaním lopty,“ povedal 67-ročný Shehata.

Výsledok stredajšieho semifinále:

Burkina Faso – Egypt 1:1 po predĺžení (1:1, 0:0), v rozstrele zo značky pok. kopu 3:4

Góly: 73. Bancé – 67. Salah