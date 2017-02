Škriniar: Bayern? Môže i nemusí to byť pravda

Jeho taliansky tím ukončil uplynulú nedeľu bezmála dvojmesačné čakanie na víťazstvo. V najvyššej súťaži zdolal favorizovaný AS Rím (3:2).

Sampdoria sa tešila z plného bodového zásahu po siedmich zápasoch. V čom vidíte príčinu zlej série?

Výsledkovo sa nám dlhšie nedarilo, ale myslím si, že hra nebola najhoršia. Chýbali nám najmä góly, nevedeli sme prekonať súperovho brankára, v tom bol najväčší problém. Teším sa, že sme nepriaznivú sériu konečne prelomili.

V súboji s Rimanmi ste dva razy prehrávali, víťazný gól ste strelili v závere…

Výhra sa rodila naozaj veľmi ťažko. Nie je jednoduché hrať proti AS Rím, obzvlášť ak sme hneď v úvode zápasu inkasovali. Rimanom sa teraz darí. Bol to krásny zápas, pre hráčov i divákov.

Rím podľahol po piatich výhrach za sebou, v štyroch zápasoch predtým neinkasoval, aktuálne mu patrí druhé miesto v lige. Pomohli ste aj tretiemu Hamšíkovmu Neapolu, aj keď ten s Palermom prekvapujúco len remizoval…

To potvrdzuje, že v talianskej lige môže vyhrať každý s každým. Ale aj prehrať. Zaváhali sme v zápasoch, v ktorých sme mali jednoznačne bodovať a teraz s Rímom vyhrali, hoci s tým málokto rátal.

Po predchádzajúcich zakopnutiach ste si pohoršili v tabuľke, padli na trináste miesto. Čaká vás na jar boj o záchranu?

Nevnímam to tak čierne. Tak sa na to u nás nik nepozerá. Dúfam, že zachraňovať sa nebudeme.

Aké sú ambície mužstva? Čo od neho čakajú funkcionári?

Pred sezónou boli predstavy iné – mali sme sa pokúsiť vybojovať miesto v Európskej lige. Situácia v tabuľke je vyrovnaná, ale nemôžeme mať veľké oči, pohárová súťaž sa nám vzdialila. Verím, že zápas s AS nás nakopne a budeme opäť stúpať. Už najbližšiu nedeľu nás čaká ďalší favorit – AC Miláno. Bude to opäť ťažký zápas.

Pre vás má špeciálny náboj, lebo narazíte na spoluhráča z reprezentácie Juraja Kucku. Komunikujete spolu pred takýmto zápasom?

Určite si s Kucom niečo napíšeme a obaja sa budeme usilovať vyhrať. Každý, kto bude tipovať výsledok, prikloní sa asi k AC. Chceme tri body, ale myslím si, že budeme radi, keď domácim uchmatneme aj jeden.

V Janove ste strávili presne rok. Aký bol?

Začiatok nebol ani optimálny, ani jednoduchý. Spočiatku som vôbec nehrával. Musel som si tým prejsť. Usiloval som sa myslieť stále pozitívne. Veril som, že keď naskočím do zápasu, tak trénera presvedčím. Keď sa to stalo, dostal som červenú kartu na ihrisku Juventusu. Na jeseň som zasa vyrobil v nadstavenom čase penaltu v Ríme a Totti ju premenil na víťazný gól. Teraz pravidelne hrávam a teším sa, že dostávam taký priestor. Hráčovi to vždy prináša viac sebavedomia i istoty v hre. Dúfam, že rok, ktorý sa začal, bude lepší ako minulý.

Ako ste na tom s taliančinou?

Tá už nie je hlavný problém. Nerozumiem ešte všetko, ale dohovorím sa. Vo futbalovom i civilnom živote. V jazyku sa budem aj naďalej zdokonalovať.

Objavili sa informácie, že sa o vás zaujímajú aj iné kluby, najviac sa hovorilo o nemeckých. Ostávate v Janove?

Tieto informácie som zachytil aj ja, ale nijaké oficiálne a konkrétne ponuky neprišli. Zostávam v Sampdorii, ale pozorujú ma aj iné kluby a to ma teší. Je to motivácia do ďalšej práce.

Medzi záujemcami boli podľa infomácii nemeckých médií aj Bayern a Dortmund. Páčilo by sa vám hrať v týchto tímoch?

To by sa páčilo každému nášmu futbalistovi… Vedu však z toho nechcem robiť. Môže to byť pravda, ale aj nemusí. Zostávam pri zemi. Nemám vysnívaný klub, do ktorého sa chcem dostať.

Už ste sa udomácnili aj v reprezentačnom áčku. Výber do 21 rokov, ktorého ste oporou, však čaká európsky šampionát. Do ktorého tímu viac patríte?

Viac zápasov som odohral v dvadsaťjednotke, cítim sa tam istejší. Aj vďaka dobrým výkonom v nej sa mi otvorili dvere do prvého tímu. Sen každého futbalistu je hrať za áčko. O to budem bojovať, ale rád by som si v júni zahral na európskom šampionáte do 21 rokov v Poľsku a prispel k dobrému výsledku.

Čo bude pre vás dobrý výsledok?

Pekné by bolo, keby sme postúpili zo skupiny do semifinále. Ale o tom hovoria všetci a naši súperi budú mať vysokú kvalitu.