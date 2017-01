Nízka návšteva a piskot. Benefíciu pre Chapecoense sprevádzala neúcta

Na zápas, ktorého výťažok darujú rodinám obetí, dorazilo len 18 695 divákov a priaznivci domáceho Botafoga navyše počas celého duelu pískali na stredopoliara Williana Aráa, ktorý pred rokom odišiel do konkurenčného Flamenga.

Pri novembrovej nehode lietadla, ktorým tím Chapecoense cestoval na finále Juhoamerického pohára, zahynulo v Kolumbii celkom 71 ľudí, z toho 19 futbalistov, 17 členov realizačného tímu a sedem manažérov z vedenia klubu. Tragédiu prežilo šesť ľudí vrátane troch futbalistov.

Práve hráči Neto, Alan Ruschel a brankár Jacksona Follmann, ktorý pri nehode prišiel o nohu, sa spolu s ďalším zachráneným komentátorom Rafaelom Henzelom ukázali fanúšikom. „Bol to viac než zápas. Chvíľu som s nimi hovoril a sú to hrdinovia. Urobíme všetko pre to, aby sme im pomohli,“ vyhlásil stredopoliar Diego.

Do stretnutia zasiahli iba hráči z domácich súťaží a Brazília si pripísala siedmu výhru pod vedením trénera Tita.