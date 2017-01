Milimetrový center. Neapol je aj vďaka Hamšíkovi v semifinále pohára

V utorkovom štvrťfinálovom súboji si na domácej pôde poradili s hráčmi ACF Fiorentina 1:0, gólovým hrdinom bol José Callejón. V 71. minúte ho presným centrom našiel v pokutovom území kapitán SSC Marek Hamšík a Španiel hlavou zužitkoval ponúknutú príležitosť. Slovenský špílmacher pobudol na trávniku do 82. minúty.

„Fiorentina hrá dobrý futbal, tímu nechýba odhodlanie a ani charakter. To sa potvrdilo. Bol to ťažký duel, no my sme ho zvládli. Nemusel to byť nervák, mohli sme stretnutie rozhodnúť už skôr, mali sme šance pridať aj druhý gól. Najdôležitejšie je však to, že sme postúpili,“ uviedol Hamšík pre svoj oficiálny web.

Neapolčania si v semifinále zmerajú sily s úspešným zo stredajšieho súboja AC Miláno – Juventus Turín. „My si nevyberáme súpera. Naším cieľom je postup do finále,“ doplnil 29-ročný banskobystric­ký rodák.

Počas víkendu bude na programe ďalšie kolo talianskej Serie A. Neapol, tretí v tabuľke o štyri body za lídrom z Turína, v nedeľu na Štadióne San Paolo privíta Palermo.

„Na čelných priečkach je veľká tlačenica, bude to veľký súboj o čo najlepšie umiestnenie. Prvú polovicu súťaže sme zvládli slušne. Teraz bude dôležité vyhrávať zápasy proti tímom, ktoré sú nižšie v tabuľke, a bodovať v súbojoch s našimi priamymi konkurentmi,“ uzavrel Marek Hamšík.