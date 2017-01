Guardiola: Očakávam od seba viac. Musíme sa zlepšiť

Z ostatných deviatich stretnutí vybojovali „The Citizens“ 13 bodov z 27 možných (bilancia 4–1–4), figurujú na 5. priečke poradia a majú 12-bodové manko na londýnsky FC Chelsea.

V sobotu Manchester City doma viedol 2:0 nad Tottenhamom Hotspur, napokon sa musel uspokojiť s remízou 2:2. Guardiola už po prehre 0:4 na pôde FC Everton počas predminulého víkendu uznal, že ManCity už nie je v boji o celkový triumf.

Aj výkony skúseného 33-ročného čilského brankára Claudia Brava majú ďaleko od ideálnych. V ostatných deviatich zápasoch v Premier League čelil celkovo 24 strelám do priestoru bránky a inkasoval až 16-krát, podotklo štatistické twitterové konto OptaJoe. Má teda iba 33-percentnú úspešnosť takýchto zákrokov.

„Nie je to len o brankárovi. Ak by to tak bolo, bolo by to pre mňa jednoduché, ale nie je to tak,“ skonštatoval Guardiola počas tlačovej konferencie ešte pred sobotňajším súbojom proti Tottenhamu, videozáznam priniesol web britskej BBC. Na otázku, či od Brava očakáva viac, španielsky lodivod odpovedal: „Aj od seba očakávam viac. Musíme sa zlepšiť ako tím – pri útočení, pri bránení. Premieňať šance a dostávať menej gólov.“