Nový formát ME bude pre fanúšikov výzvou, pripustil Čeferin

„Samozrejme, že je to výzva, keď musia priaznivci cestovať tisícky a tisícky kilometrov po Európe,“ uviedol 49-ročný funkcionár, ktorý pôsobí vo funkcii šéfa UEFA od septembra. „Môže to byť veľmi zaujímavé, ale bude to výzva aj pre tak veľkú organizáciu, ako je tá naša. Myslím si však, že všetko bude v poriadku. Som si tým istý,“ doplnil.

UEFA sa pokúsi určiť dejiská skupinovej fázy tak, aby museli fanúšikovia precestovať čo najkratšie vzdialenosti, no presný systém ešte nezverejnili. Trinásť hostiteľských krajín po celom kontinente znamená, že každý musí prejsť kvalifikáciou. V minulosti platilo, že usporiadateľské štáty sa kvalifikovali automaticky.

Aleksander Čeferin sa vyjadril aj k rozšíreniu majstrovstiev sveta, ktoré budú mať v roku 2026 až 48 účastníkov. Aktuálne má Európa 13 miesteniek na svetový šampionát, Slovinec prisľúbil, že sa pokúsi dohodnúť viac. „Budeme bojovať tak, ako sa len bude dať. V Európe sa hrá najkvalitnejší futbal na svete,“ uzavrel.