FIFA zvažuje hokejové nájazdy aj krátke vylúčenie po žltej karte

„Premýšľame o rôznych variantách, ktoré budeme v nasledujúcich rokoch skúšať a testovať. Musíme futbal sledovať a stále sa ho pokúšať vylepšiť, aby bol dynamickejší a zaujímavejší,“ povedal Van Basten v rozhovore pre nemecký Sport-Bild.

Nájazdy pri nerozhodných výsledkoch už v základnej skupine by mali byť pomocným kritériom v prípade bodovej rovnosti. Vzhľadom na to, že na rozšírených majstrovstvách sveta sa bude hrať v trojčlenných skupinách, bude zhodný počet bodov a skóre medzi tímami ešte pravdepodobnejšie ako doteraz.

„Ak bude hrať jeden tím napríklad 0:0 a v druhom zápase 1:0, je veľké riziko, že na konci budú mať všetky tri mužstvá rovnako bodov a rovnaké skóre,“ uviedol Van Basten. „Keď ale budú po 90 minútach nájazdy a jeden tím sa trafí päťkrát, druhý štyrikrát a tretí len dvakrát, bude oveľa jednoduchšie určiť poradie v skupine,“ povedal bývalý vynikajúci holandský útočník a neskôr tréner.

Van Basten už má pomerne presnú predstavu, ako by mali nájazdy prebiehať. „Každý tím bude mať päť pokusov. Rozhodca zapíska a hráč sa rozbehne z 25 metrov na brankára. Počas ôsmich sekúnd by mal akciu zakončiť. Brankár nebude smieť opustiť pokutové územie, a keď urobí zákrok, nájazd sa skončí,“ opísal majster Európy z roku 1988.

Nájazdy podľa neho budú atraktívnejšie pre divákov a zaujímavejšie pre futbalistov. „Pri normálnej penalte je za sekundu po všetkom. Pri nájazdoch má hráč viac možností. Môže kľučkovať, strieľať, čakať, ako brankár zareaguje – blíži sa to tradičnej hernej situácii,“ povedal Van Basten, ktorý sa stal technickým riaditeľom FIFA vlani v septembri.

Okrem nájazdov Van Basten uvažuje o tom, že by tradičné žlté karty mohlo nahradiť vylúčenie hráča na určitý čas. „Na päť alebo desať minút. To už by bol celkom veľký strašiak,“ povedal päťdesiatdvaročný Holanďan. Ďalšou zmenou by mohlo byť zavedenie „čistého času“ v závere zápasov, aby nedochádzalo ku zdržiavanie hry.

Rozšírenie majstrovstiev sveta na 48 tímov schválila FIFA minulý týždeň a bude sa tak hrať od roku 2026. Súčasný formát s 32 mužstvami bude platiť ešte budúci rok v Rusku a v Katare v roku 2022.