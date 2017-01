Národný štadión vyrastie do konca roka

Už vlani na jeseň bol na stavbe, na ktorej sa dlho nič nedialo, čulý pracovný ruch. Nepriaznivé počasie a veľké mrazy v uplynulých týždňoch ho len čiastočne pribrzdili, na Tehelnom poli sa stále usilovne pracuje a horšie podmienky by sa nemali v nijakom prípade prejaviť na plánovanom výsledku a dodržaní termínov. Potvrdzuje to aj Ivana Tittelová zo spoločnosti Grafobal group development, ktorá zastrešuje projekt výstavby.

„Mrazivé počasie, samozrejme, ovplyvňuje postup prác. S takýmto počasím sme však v časovom harmonograme uvažovali a teda harmonogram bol aj tomu prispôsobený,“ uviedla pre Pravdu Tittelová.

Priblížila aj aktuálny stav na stavbe. „Momentálne je výstavba Národného futbalového štadióna v štádiu realizácie základov. Pod západnou tribúnou sú hotové všetky základové konštrukcie vrátane základovej dosky. Postupne sa rozbiehajú práce aj na zvyšku stavby.“

V tomto roku, ak všetko pôjde hladko, by mala byť kompletne zrealizovaná hrubá stavba vrátane fasády. Fanúšikovia, ktorí sa chodia na stavbu nedočkavo pozerať, uvidia prvé obrysy štadióna už v priebehu druhého štvrťroka tohto roku.

Takto bude vyzerať nové Tehelné pole. Autor: FACEBOOK.COM/STADIONTEHELNEPOLE

Stavbu realizuje spoločnosť Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o. Pôvodne sa hovorilo o jej ukončení v závere roku 2017, ale po časových sklzoch spôsobenými rôznymi okolnosťami sa objavil nový termín dokončenia, ktorým by mal byť rok 2018.

Tento termín aktuálne platí a potvrdzuje ho aj zástupkyňa zastrešujúcej spoločnosti. „Výstavba hrubej už skolaudovateľnej stavby vrátane technologického minima by mala byť ukončená v prvom polroku 2018. Do konca roka 2018 by malo byť zrealizované aj dovybavenie štadióna,“ zdôraznila. Nový futbalový štadión, ktorého výstavba oficiálne odštartovala po slávnostnom otvorení 1. septembra 2016, by mal mať kapacitu 22-tisíc miest a spĺňať kategóriu 4 podľa kritérií Európskej futbalovej únie (UEFA) pre infraštruktúru štadiónov. Jeho cena by sa mala pohybovať maximálne do výšky 60 miliónov eur, pričom štát poskytol na jeho výstavbu dotáciu 27,2 milióna eur. Zaviazal sa odkúpiť nekomerčnú časť stavby. Od kúpnej ceny sa odpočíta suma, ktorou na výstavbu prispel.

Štvorhviezdičkový futbalový štadión – v tejto kategórii je aj trnavská City Arena, ktorú dobudovali v roku 2015 – bude stáť hneď v susedstve komerčnej časti stavby. V nej vyrastú aj dve výškové budovy s luxusnými bytmi, s ktorých predajom sa už začalo vlani. Dokončia ich do konca roku 2018. Budú stáť oproti komplexu Tri veže.