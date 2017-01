Do Košíc sa môže vrátiť reprezentácia. Po vyše 20 rokoch

Kapacita moderného futbalovéhu stánku v Košiciach by mala byť 9-tisíc divákov.

To by sa malo už čoskoro zmeniť a po vyše 20 rokoch by sa Kozákov tím mohol predstaviť aj v druhom najväčšom slovenskom meste.

V Košiciach už urobili konkrétne kroky, aby sa začala výstavba moderného futbalového stánku. Spoločnosť Košická Futbalová Aréna, a. s., vyhlásila 5. januára 2017 výzvu na predkladanie ponúk na práce zamerané na prípravu územia pre nový štadión. Lehota sa končí 31. januára. V tejto fáze výstavby pôjde najmä o odstránenie spevnených plôch, vrátane objektov a rozvodov, ktoré sú na ploche, terénne úpravy, zriadenie niektorých inžinierskych sietí a podobne.

„Koncom januára 2017 bude vyhlásená súťaž na výber zhotoviteľa stavby formou súťažného dialógu,“ informovala Pravdu hovorkyňa mesta Košice Linda Šnajdárová. „Na výstavbu nového štadióna má mesto k dispozícii 12 miliónov eur. Bezúročná finančná výpomoc z ministerstva financií predstavuje 8 miliónov so splatnosťou desať rokov a zvyšné štyri milióny sú dotáciou z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.“

Vzhľadom na prieťahy v územnom konaní, spôsobené odvolaniami účastníkov konania, ktorí podali námietky a tie boli v zákonnej lehote riešené, harmonogram výstavby štadióna upravili a predpokladané ukončenie výstavby je v polovici roka 2019. Zmluvný termín realizácie stavby stanovili na koniec roka 2020.

Projekt ráta s kapacitou 9-tisíc divákov s možnosťou jej rozšírenia na 12-tisíc. „Túto kapacitu považujeme za dostatočnú a zodpovedajúcu finančným možnostiam. Brali sme do úvahy potrebu trvalej udržateľnosti projektu a priemernú návštevnosť na slovenských futbalových štadiónoch. Aj na tých novších je priemerná návštevnosť nízka. Najmodernejší futbalový stánok v súčasnosti na Slovensku – City Aréna v Trnave, ktorý otvorili pred necelými dvoma rokmi, má kapacitu 19 460 miest a priemernú návštevnosť veľmi vzdialenú od maximálnej kapacity. Pri stanovovaní kapacity pripravovanej košickej arény sme vychádzali aj zo skúseností pri výstavbe moderných futbalových štadiónov v Trenčíne a Dunajskej Strede,“ pokračovala Šnajdárová.

Zázemie bude zodpovedať parametrom pre túto kategóriu štadióna, ktorú určujú smernice Európskej futbalovej únie (UEFA) a Slovenského futbalového zväzu (SFZ). „Počet parkovacích miest bude v súlade s platnou legislatívou a so štúdiou vplyvov na životné prostredie. Ak by v prípade vyššieho záujmu konkrétneho podujatia nepostačovala, návštevníci budú môcť využívať existujúce parkovacie miesta na spevnených plochách v blízkosti novej arény, ktoré sú vo vlastníctve mesta Košice,“ doplnila hovorkyňa.

Potvrdila, že mesto má v spoločnosti Košická futbalová aréna vyše 99-percentný podiel, necelé jedno percento vlastní klub VSS Košice. Po dokončení štadióna bude rozhodujúce, ktorý klub respektíve kluby budú hrať najvyššiu súťaž.

„Bude vecou dohody, kto sa stane v novej aréne domácim tímom. Treba však dodať, že sa v nej budú konať aj iné športové a kultúrne podujatia. Naším cieľom je, aby návštevníci našli príjemné a komfortné prostredie v modernom objekte, ktorý Košiciam chýba,“ uzavrela Šnajdárová.

V závere roka bude mať nový šat už pätnásť štadiónov na Slovensku

Na Slovensku v uplynulých štyroch rokoch zrekonštruovali a prebudovali už deväť z dvadsaťjeden futbalových štadiónov, ktoré zaradili do projektu schváleného vládou Slovenskej republiky. Do konca tohto roku by ich počet mohol stúpnuť na pätnásť.

Vláda rozhodla, že každoročne vyčlení na modernizáciu štadiónov 4,5 milióna eur až do roku 2022. Dovedna schválila na tento účel 45 miliónov eur. „Z tejto sumy sa už preinvestovalo či už priamo z dotácie alebo prostredníctvom úverov na predfinancovanie projektu 29 miliónov eur, čo predstavuje takmer dve tretiny celkovej sumy. Aj tieto čísla potvrdzujú, že sa dostávame do záverečnej etapy,“ uviedol pre Pravdu projektový manažér Slovenského futbalového zväzu Peter Dedík.

Najvyššia dotácia putovala do Trnavy – trinásť miliónov eur, čo bola bezmála tretina z celej sumy. Dôvodom bol aj fakt, že sa dlho rozbiehala výstavba Národného futbalového štadióna na bratislavskom Tehelnom poli a zväz potreboval dôstojný stánok, kde by mohla reprezentácia odohrať prípravné a kvalifikačné zápasy.

Podmienkou vstupu do projektu bola finančná spoluúčasť mesta alebo súkromného investora vo výške 40 percent z plánovanej sumy na rekonštrukciu či výstavbu štadióna. Zvyšnými 60 percentami prispieva štát prostredníctvom Slovenského futbalového zväzu, ktorý sa stal garantom významného projektu. „Chceme vybudovať podstatne vyšší komfort pre diváka, zlepšiť služby na štadióne a sociálne zázemie. Mnohé štadióny už boli takmer ruinami, desiatky rokov sa do nich neinvestovalo,“ pripomína Dedík.

K deviatim dokončeným štadiónom pribudne v roku 2017 ďalších šesť. Práce by mali uzavrieť v Bardejove, Skalici, Žiari nad Hronom, Humennom, Prievidzi a Michalovciach. „V Skalici už finišujú, dokončili novú tribúnu, starú a šatne zrekonštruovali, teraz pracujú na umelom osvetlení. Podobne je to v Bardejove, kde je tribúna skolaudovaná, dokončujú trávnik. V týchto mestách je to už len otázka niekoľkých týždňov, aby projekt dotiahli,“ upresňuje Dedík. Priebežne budujú štadión v Dunajskej Strede, kde už vlani v novembri úspešne zvládli prvú etapu. Domáci futbalisti už môžu na ňom hrávať svoje ligové stretnutia. Po uzavretí druhej etapy výstavby v tomto roku bude štadión spĺňať prísne infraštruktúrne kritériá, aj keď nebude ešte kompletne dobudovaný.

„Na začiatku sme si mysleli, že projekt zvládneme o niečo skôr. Situácia by mohla byť možno lepšia, ale určite to nevidíme negatívne. Pôvodne sme si stanovili konečný termín uzavretia projektu na polovicu roku 2018. K tomuto cieľu stále smeruje naše úsilie. Veríme, že dovtedy bude dokončená podstatná väčšina štadiónov. Na ostatných zostane dotiahnuť práce v krátkom čase,“ pokračuje zväzový manažér.

Pripomína, že aj smernica, podľa ktorej musia všetky štadióny klubov najvyššej súťaže spĺňať stanovené kritéria, platí záväzne od leta 2017. „Po tomto termíne by sme nechceli prijímať nijaké výnimky, tak ako sa to dialo kedysi. Tie kluby, ktoré nebudú mať dovtedy dokončené štadióny, budú musieť hľadať náhradné riešenia. Už teraz musia spĺňať veľkú časť kritérií a aj preto Prešov a predtým Dunajská Streda či Skalica nemohli odohrať zápasy na svojom štadióne. Ak to väčšina účastníkov súťaže zvládne, potom to musia rešpektovať aj ostatní,“ doplnil.

Nasledujúci rok sa budú budovať podľa všetkého štadióny ešte vo veľkých krajských mestách – v Košiciach, Prešove, Trenčíne, Nitre i v Banskej Bystrici. „Začiatku výstavby predchádza vždy aj nejaká dávka administratívy a papierovačiek, vo veľkých mestách to býva často ešte komplikovanejšie, ale už aj tam sa situácia pohla, som optimista,“ potvrdzuje Dedík.

Prešovčania musia najbližšie obdobie odohrať domáce stretnutia na inom štadióne. Zložitú situáciu riešia aj v Trenčíne. „Urobili teraz nové vyhrievanie trávnika a musia ešte stihnúť malú rekonštrukciu hlavnej starej tribúny a nainštalovať turnikety, aby mohol odohrať na štadióne ligové zápasy. V Trenčíne však postavia nový stánok, takže sa môže stať, že stará tribúna, ktorú teraz vynovia, napokon padne,“ vysvetľuje Dedík.

Z pôvodných, už schválených miest, ktoré sa uchádzali o dotáciu, vypadla minulý rok trojica Dolný Kubín, Levice a Topoľčany. Nahradili ju Skalica, Žiar nad Hronom a Sereď a tú na poslednú chvíľu Michalovce.

City aréna v Trnave. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Podľa Dedíka už zmeny v tejto fáze sotva nastanú, aj preto, že SFZ už uzatvoril zmluvu s 20 uchádzačmi. Najkomplikovanejšia situácia trvá v Banskej Bystrici, kde rekonštrukcia štadióna na Štiavničkách ešte nie je zmluvne potvrdená.

„V tomto prípade sa ešte stále rieši model, podľa ktorého sa modernizácia štadióna uskutoční. Banskobystrický štadión je majetkom štátu, patrí ministerstvu obrany, mal by sa stať Národným atletickým štadiónom, čo však nevidíme ako problém, skôr naopak. Štadión určite prejde rekonštrukciou, otázkou je len forma, akú spoločne zvolíme,“ zdôraznil Peter Dedík.