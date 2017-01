Zmeny v Petržalke. Skončili Petráš s Halenárom, prišiel Had

Je ňou 34-ročný slovenský niekdajší reprezentant Marián Had, ktorý odohral v najcennejšom drese 14 zápasov a má za sebou pôsobenia v Lokomotive Moskva, Sportingu Lisabon, Sparte Praha aj Slovane Bratislava. Informuje o tom web FC Petržalka Akadémia s dôvetkom, že v mužstve už nepokračujú iní bývalí reprezentanti SR – Juraj Halenár a kapitán Peter Petráš – ktorí sa do Petržalky vrátili v auguste. Halenár je so 125 gólmi najlepší kanonier v histórii najvyššej slovenskej súťaže.

„S určitosťou môžem povedať, že v jarnej časti v našom drese už neuvidíme Petra Petráša a Juraja Halenára. Petra Petráša si stiahol naspäť Inter Bratislava. Keď k nám prichádzal v lete, dohoda bola taká, že v prípade záujmu si ho môže Inter stiahnuť naspäť, čo sa, žiaľ pre nás, aj stalo. Juraj Halenár odchádza do susedného Rakúska,“ citoval portál sportky.sk generálneho manažéra klubu Andreja Kalinu, ktorý na margo ďalších zmien doplnil: „O Jakuba Hronca prejavila záujem fortunaligová Senica, kde sa Jakub už zapojil do tréningu a podľa všetkého by tam mal zostať. Na jednej strane sme radi, že sme schopní posunúť ďalšieho hráča do najvyššej súťaže, na strane druhej je to pre nás veľká strata. Všetko to boli pre nás dôležití hráči a bude ťažké ich nahradiť. Vo futbale sa však dejú aj takéto veci a my na ne musíme reagovať a mužstvo adekvátne posilniť. Chalanom ďakujem za robotu, ktorú pre náš klub odviedli. Zároveň som rád, že môžeme v klube privítať Mariána Hada, u ktorého som si istý, že svojimi skúsenosťami pomôže.“

Otvorený je odchod ofenzívneho univerzála Juraja Pirosku. „Dohoda s Jurajom znela na záver jesennej časti. Juraj má viacero ponúk a čakáme, ako sa rozhodne. V jeho prípade je pôsobenie v našom klube zatiaľ otvorené,“ uzavrel pre sportky.sk šéf petržalského klubu.