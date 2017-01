Maradona oslavoval a tromfol Pelého - v cene vstupenky na neapolskú šou

Argentínčan bol najobletovanejším hosťom večernej šou, ktorá sa konala v opernej sále divadla San Carlo za účasti asi 1300 divákov. Tí museli za vstupenky siahnuť hlbšie do peňaženky, vstupné bolo do 330 eur. „Niektorí ľudia sa sťažovali, že ich to stálo 300 eur, ale museli sme ísť tak hore s cenou, pretože Pelé organizoval svoju šou za 200 eur. On predsa musí byť vždy ten druhý,“ obrátil tému na žart Maradona.

Pod Vezuv pricestoval už v sobotu a v mrazivom počasí ho pred hotelom vítala asi stovka fanúšikov. „Neprestáva ma to prekvapovať. Niektoré z tých detí ma nikdy nevideli hrať a teraz plačú od šťastia, keď sa so mnou môžu odfotiť. Každý deň cítim, ako ma v Neapole milujú. Prenáša sa to z otca na syna, nemá to konca. Aj po 30 rokoch náklonnosť pretrvala, je to ako keď sa prvý raz v živote zamilujete do ženy,“ vyznal sa 56-ročný kapitán majstrov sveta z roku 1986. Neapol dotiahol ku scudettu v rokoch 1987 a 1990, v drese SSC nastrieľal celkovo 115 gólov. So 106 presnými zásahmi na konte sa k nemu približuje slovenský stredopoliar Marek Hamšík.

Diego Maradona spôsobil v Neapole rozruch

Maradona si dodnes pamätá, ako naňho zapôsobil prvý zápas prvej majstrovskej sezóny proti Cremone. „O nič v ňom nešlo, ale na štadióne bolo 80-tisíc ľudí. Vtedy som pochopil, že v Neapole musíme hrať o titul. Prišiel som z Barcelony, kde sme mohli vyhrať, remizovať aj prehrať. Ale v Neapole to nebolo jedno. Povedal som si, že tu sa prehrať nesmie, to by som sa pred 80-tisíc divákmi od hanby prepadol. A vyhrávali sme aj vonku. V Turíne s Juventusom, na Interi, v Ríme. Myslím si, že je to moja zásluha: Neapol aj dnes vie, že získať titul nie je nemožné,“ rozhovoril sa Maradona.

Diego Maradona počas pôsobenia v Neapole

Už v sobotu sa stihol stretnúť s prezidentom SSC Aureliom de Laurentiisom, preberali možnosti vzájomnej spolupráce na klubovej aj medzinárodnej úrovni. „Spravili sme prvý krok. Najskôr však musím vyriešiť svoje problémy s talianskymi úradmi,“ pripomenul Maradona svoj spor so štátom, ktorý od neho žiada milióny eur na daniach. Súd v kauze zasadne 28. februára a mal by priniesť konečné riešenie.

„Želám si, aby mal Neapol znova víťazný tím schopný konkurovať Juventusu, Interu, AC a AS Rím. S Aureliom sme si ihneď porozumeli, z prezidenta, ktorý nemal ani tušenia, o čom je futbal, vyrástol na skutočného odborníka,“ pochvaľoval si Diego Maradona. „Uvažujeme o pozícii klubového ambasádora v zahraničí,“ potvrdil De Laurentiis.

Maradona odišiel z Neapola v roi 1992, keď mu dokázali užívanie kokaínu. Okrem údajných daňových podvodov tu po sebe nechal aj syna, ku ktorému sa dlho odmietal priznať. Diego Sinagra pochádza z aférky z Cristianou Sinagrovou.

„Po tridsiatich rokoch žiadam svojho syna o prepáčenie. Už ťa nikdy neopustím,“ povedal Maradona na pondelkovej slávnosti. Nezabudol pripomenúť svoju matku a pridal aj jedno posolstvo pre mládež: „Chcem deťom povedať: Neberte drogy. Neberte do rúk zbrane.“