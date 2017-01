Van Gaal končí. Lukratívnu ponuku z Číny odmietol aj pre rodinnú tragédiu

Pod rozhodnutie 65-ročného kouča, ktorý priviedol Holanďanov k tretiemu miestu na MS 2014 v Brazílii, sa podpísali rodinné záležitosti. Počas minulého mesiaca jedna z jeho dcér prišla o svojho manžela.

„Najskôr som si myslel, že skončím, neskôr, že to bude dočasné, ale teraz si nemyslím, že sa k trénerstvu ešte vrátim. V mojej rodine sa toho stalo toľko, že ma to donútilo brať veci inak,“ skonštatoval Van Gaal, ktorý potvrdil, že odmietol aj lukratívne ponuky z Ázie. V Číne by si za tri roky údajne zarobil 44 miliónov libier.

Amsterdamský rodák Van Gaal v minulosti okrem holandskej reprezentácie (2000 – 2002 a 2012 – 2014) viedol aj Ajax Amsterdam (1991 – 1997), FC Barcelona (1997 – 2000 a 2002 – 2003), AZ Alkmaar (2005 – 2009), Bayern Mníchov (2009 – 2011) a naposledy Manchester United (2014 – 2016), na Old Trafforde skončil vlani v máji a nahradil ho José Mourinho. Národné tituly získal s Ajaxom, Barcelonou, Alkmaarom aj Bayernom, s Ajaxom triumfoval v Lige majstrov (1994/1995). Manchester United priviedol k zisku FA Cupu 2015/2016. Tento triumf považuje za najväčší úspech trénerskej kariéry.

„Dosiahol som v živote všetko, čoho som dosiahnuť mohol. Príde mi nudné zmieňovať všetko, stačí sa pozrieť na krajiny, kde som pracoval a na úroveň klubov, ktoré som viedol,“ vyhlásil Van Gaal.

Do dôchodku chcel pôvodne odísť už po brazílskych majstrovstvách sveta v roku 2014. „Potom sa objavila príležitosť v Anglicku a táto fantastická krajina je teraz tiež v mojom životopise,“ podotkol rodák z Amsterdamu.

„Posledných šesť mesiacov som balansoval nad priepasťou. Anglické médiá strčili moju hlavu pod gilotínu. Ale v takýchto momentoch sa musíte držať svojej vízie a inšpirovať hráčov,“ konštatoval Van Gaal.