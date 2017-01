Talentovaný Slovák sa v Slavii neujal. Mihalík skúsi šťastie v poľskej Cracovii

V najstaršom českom klube sa však talentovaný krídelník príliš nepresadil a po absolvovaní lekárskych testov bude hosťovať do konca sezóny 2016/2017 v Cracovii Krakov, poľský klub má na hráča aj opciu – podľa tamojších zdrojov v hodnote 1 milión eur.

„Ako hodnotím rok v Slavii? Predovšetkým si spomeniem na skvelých fanúšikov, na ich adresu sa nedá povedať nič zlé. Vždy povzbudzovali a stáli za nami, sú najlepší v Česku. Aj s chlapcami klapalo všetko super, v Edene bol dobrý kolektív. Na druhej strane mi tento angažmán akosi nesadol. Nedostal som toľko príležitostí, koľko som podľa môjho názoru mal dostať,“ vyjadril sa 22-ročný Mihalík (nar. 27. júla 1994) v rozhovore pre český denník Sport a pokračoval:

„Na jar to ešte celkom išlo, po vyliečení zo zranenia som pravidelne hral (desaťkrát nastúpil v základnej zostave, pozn.), potom však prišiel nový tréner a všetko sa zmenilo. Postupne som strácal motiváciu a chuť. Uvedomoval som si, že to už nebude lepšie. Keď to nešlo, rozhodol som sa radšej zmeniť prostredie. Uvidíme, čo bude ďalej.“

Koncom augusta nahradil Dušana Uhrina ml. v pozícii šéfa realizačného tímu „zošívaných“ Jaroslav Šilhavý, ktorý nedával rodákovi zo Spišskej Novej Vsi veľa príležitostí ukázať sa na trávniku. V tomto ročníku odohral Mihalík za Slaviu 9 ligových zápasov a strelil jeden gól, väčšinou naskočil do diania z lavičky náhradníkov. Dve vystúpenia a jeden presný zásah pridal v národnom pohári.

„S trénerom Šilhavým som sa rozprával niekoľkokrát. Hneď v prvom zápase pod jeho vedením v Tepliciach som nastúpil ako náhradník, na nerozhodnom výsledku 2:2 som sa podieľal gólom a finálnou prihrávkou. V nasledujúcich dvoch dueloch som prišiel z lavičky len na 25 minút. Myslím si, že som mal dostať v Slavii väčší priestor, tréner Šilhavý mi mohol viac dôverovať. Bol som z toho smutný.“

Mihalík si nemyslí, že na rozdiel od účinkovania v Žiline nastupoval na nezvyklej pravej strane stredu poľa a nie na obľúbenej ľavej. „Vždy som hovoril, že je mi jedno, na ktorom kraji hrám, a tak som to aj cítil. Je však pravda, že v žilinskom tíme som na ľavej strane strieľal viac gólov. V Slavii na pravom kraji záložnej formácie som sa zasa viac zapájal do hry a mal i viac asistencií. Nebol to hlavný problém, je to vyvážené.“

Cracovii Krakov patrí po jesennej časti aktuálnej sezóny 14. priečka v 16-člennom pelotóne tamojšej Ekstraklasy. Na ôsme miesto, ktoré zaručí účasť v nadstavbovej skupine o titul, má päťbodové manko. Členmi kádra sú aj Slováci Erik Jendrišek, Tomáš Vestenický a Milan Dimun.

„Prečo Cracovia? Najprv som sa chcel dohodnúť so Žilinou, ale tá nebola schopná zaplatiť vysokú opciu. Mohol som zostať v Prahe, ale prišla ponuka z Krakova. Rozhodol som sa, že skúsim ísť do Poľska. Chceli ma už pred rokom, interes z ich strany bol vážny. Dúfam, že budem pravidelne hrať. Motiváciou pre mňa je pochopiteľne aj účasť na záverečnom turnaji majstrovstiev Európy do 21 rokov, šampionát bude práve v Poľsku (16. – 30. júna, pozn.). V Cracovii sa chcem dostať do formy, nabrať hernú istotu a v júni pomôcť slovenskej ‚dvadsaťjednotke‘ na ME,“ skonštatoval Mihalík.

Na otázku, ako vidí svoju klubovú budúcnosť po skončení polročného hosťovania, Jaroslav Mihalík poznamenal: „Uvidíme, ako sa mi bude dariť v Krakove. Keď mi to pôjde, aj pre Cracoviu by mohlo byť moje ‚vyplatenie‘ výhodné. Zvlášť keby po európskom šampionáte prišla nejaká ponuka zo zahraničia, mohli by na mne aj zarobiť. Momentálne je skutočne ťažké odhadnúť, čo bude za šesť mesiacov. Nikdy neviete, ako sa situácia vyvinie. Záleží na tom, ako mi to pôjde na ME "21“. Keď sa mi vydarí účinkovanie na šampionáte, myslím si, že sa už neukážem v Slavii Praha."