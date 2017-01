Kuckov gól nasmeroval AC do štvrťfinále Talianskeho pohára. Pozrite si ho

20:45

Trojici čínskych reprezentantiek vo vzpieraní pre pozitívne dopingové nálezy odňali zlaté medaily z OH 2008 v Pekingu. Dodatočnými analýzami vzoriek neprešli Cchao Lej (hmotnostná kategória do 75 kg), Liou Čchun-chung (do 69 kg) a Čchen Sie-sia (do 48 kg).