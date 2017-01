Šesták dal na manželku. Veľkú kariéru ukončí v Poprade

Stanislav Šesták – pred mesiacom oslávil 34. narodeniny – sa zúčastnil na MS 2010 i ME 2016, na ktorých si pripísal posledný reprezentačný štart (66 zápasov a 13 gólov). Po desiatich rokoch sa vráti do slovenskej súťaže, s úspešnou kariérou sa rozlúči v druholigovom Poprade.

Chceli ste sa už rozlúčiť s profesionálnym futbalom. Prečo ste zmenili názor?

V podstate som sa už aj rozhodol, že končím. Najskôr som oznámil Prešovčanom a na začiatku tohto týždňa aj Popradčanom, aby so mnou nerátali, že už nechcem hrať futbal. Na druhý deň som mal rozhovor s manželkou a po ňom som rozhodnutie zmenil. Chcem ešte pomôcť popradskému tímu.

Presvedčila vás manželka?

Už vtedy, keď som odmietol popradskú ponuku, som si nebol istý, či robím správne. Šéf klubu Roman Dvorčák prejavil už dávnejšie o mňa záujem, naše debaty boli veľmi korektné. Trochu ma trápilo, že som Poprad odmietol. Manželka do môjho rozhodnutia nezasahovala, zostalo na mne, ale postrehla moje váhanie. Povedala mi, že ak mám nejaké pochybnosti, aby som to ešte skúsil, že ma podporí.

Ponuku ste mali aj z Prešova, ktorý hrá v najvyššej súťaži a kde ste kedysi vstupovali do veľkého futbalu. Neuvažovali ste, že sa rozlúčite tam, kde ste začínali?

Tatran bol v hre, uvažoval som, že mu pomôžem v boji o záchranu. Tento problém však vyriešila Myjava, ktorá odstúpila zo súťaže a z nej už nik nevypadne. Hneď na druhý deň som zavolal trénerovi Mirovi Jantekovi, že v tejto situácii bude lepšie, aby dostali priestor mladí hráči a Tatran si pripravoval tím na ďalší ročník. A keďže o zahraničie som už nemal záujem, Poprad zostal jedinou alternatívou.

Mali ste ponuky aj zo zahraničia?

Sám som bol prekvapený. Ešte na začiatku januára sa mi ozvali manažéri, aby som im podpísal plnú moc na rokovania s prípadnými záujemcami – boli z Cypru, Izraela i Poľska. To som však jednoznačne odmietol, táto kapitola je definitívne uzavretá.

Ferencváros ste opustili vlani v auguste. Čomu ste sa venovali v uplynulých piatich mesiacoch?

Užíval som si čas s rodinou, venoval som sa viac dcére i synovi. Nenudil som sa, viedol som bežný nefutbalový život. Dosť sme toho pochodili u nás doma, navštívili sme mnohé lokality a pamiatky. Boli sme tiež u Maťa Škrtela v Istanbule.

Nebola pauza príliš veľká na návrat do profesionálneho futbalu? Udržiavali ste sa v kondícii?

Najmä spočiatku som aj individuálne trénoval. Zahral som si futbal s kamarátmi v telocvični, zatrénoval si s amatérmi. Samozrejme, chvíľu asi potrvá, kým sa dostanem do potrebného tempa. A spočiatku musím byť aj trochu opatrný, aby som sa nezranil.

Na aký dlhý čas ste sa dohodli v Poprade?

Dohodu sme spečatili podaním rúk, to platí. Vládne medzi nami vzájomná dôvera. Predpokladám, že nejakú zmluvu ešte podpíšeme, aby sme splnili aj právne podmienky, ale nepovažujem to za podstatné. Popradčania mi vyšli v ústrety, čo sa týka rodiny, dohodli sme sa na nejakých úľavách. Ak ma to nebude už baviť, tak to nemienim umelo naťahovať.

Stanislav Šesták na tréningu. Autor: Pravda, Ľuboš Pilc

Kedy sa zapojíte do prípravy?

V utorok som oznámil, že ponuku prijímam a v stredu som s mužstvom už absolvoval prvý tréning. Behali sme na Štrbskom Plese. V nádhernej slnečnej scenérii, hoci v poriadnom mraze.

Poznáte niekoho z nových spoluhráčov?

Poznám trénera brankárov Maťa Lipčáka, proti ktorému som hrával, aj asistenta trénera Mikiho Dvorožňáka, je z Prešova. A aj dvoch-troch hráčov. Ostatných síce registrujem, ale osobne sme sa stretli až teraz. Budem sa učiť nové mená a priraďovať ich ku konkrétnym osobám.

Pod Tatrami nevládne teraz ideálne počasie na tréning. Čaká vás nejaké sústredenie?

Mužstvo strávi vo februári desať dní v dobrých podmienkach v Turecku. Aj to ma presvedčilo, že klub má ambície, ani všetky prvoligové tímy nepocestujú v zime na sústredenie do cudziny.

Čo od vás v Poprade očakávajú?

Nekalkulujú, ale cítim odhodlanie, že urobia maximum pre dobrý výsledok. Predpokladajú, že im futbalovo a aj skúsenosťami pomôžem, ale nečakajú, že prídem a vystrieľam im postup.

Budete do Popradu dochádzať?

Uvidím podľa okolností. Z Prešova to je trištvrte hodiny autom, to nie je veľký problém. Budem mať v Tatrách apartmán a predpokladám, že najmä víkendy tam budem s rodinou tráviť spoznávať aj Tatry a okolie.

Stane sa Poprad definitívne vašou poslednou štáciou?

Na 99,9 percent je to môj posledný profesionálny klub. Potom už mi zostane len amatérsky futbal. Bol som naň pripravený už v tejto chvíli, ale klub v rodnej Demjate musí ešte chvíľu počkať.